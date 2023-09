Vincze Tibor polgármester lapunk kérdésére elárulta, ez a program a korábban külön-külön tartott falunap és búcsú összevonásából született, egyrészt gazdasági megfontolásból, másrészt azért, mert e két ünnep szorosan összekapcsolódik. Az 1781. szeptember 1-jén, vagyis 242 éve felszentelt templom ünnepe egyben a falu napja is, ezt fejezi ki az összekapcsolt vigalom, tette hozzá a község első embere. S szempont volt az is, hogy az eddig szeptember végén tartott apáti fesztivált szinte mindig elmosta az eső, a változtatást ez is ösztönözte, fűzte hozzá Vincze Tibor.

Már kora délután is sokan kíváncsiak voltak a település fiataljainak műsorára

Fotó: Péter B. Árpád

– Ez a program egyfaja nyár végi összegzés – folytatta Zalaapáti polgármestere. – Keresztény emberként azt vallom: köszönetet mondunk az eddigiekért, és kérünk. Igy van ez a vasárnapi búcsúi szentmisén is. Az előző napon pedig kicsit kimulatjuk magunkat, örülünk annak, hogy vagyunk, gazdagodunk, s vannak fiataljaink, akik a jövőnket jelentik. A település az elmúlt időszakban is fejlődött, volt például járdafelújítás, útépítés is, van tehát miért hálát adnunk. A vigasság pedig kedves Isten előtt is.

Vincze Tibor a fellépő fiatalok gyűrűjében nyitotta meg az Apáti vigadalmat. Szerinte ez a program egyfaja nyár végi összegzés

Fotó: Péter B. Árpád

A délután a Csupa Csoda Óvoda nyáron elballagott fiataljainak műsorával kezdődött, őket a Boróka Táncegyüttes tagjai követték, majd MóKata, illeve az Orfeum Vándorszínpad szórakoztatta a közönséget. Később fellépett Porkoláb Tamás zalai humorista, a Delta, illetve a zalaapáti kötődésű, idén 40 éves Start Tánczenekar.

A Kis Boróka Táncegyüttes műsora is élményt jelentett a publikumnak

Fotó: Péter B. Áprád

A helyieket ezen a délutánon – meglepetésként és ajándékként – hamisítatlan zalai kakaspörkölt várta, amelynek „áldozatai” a Mezőtech által felajánlott, egyenként 4-5 kilós állatok voltak. A csavart tésztával kínált finomság az iskola konyháján készült.

– A nap során, illetve az előkészületekben nagyon sok helybéli segédkezett, őket köszönet illeti, hiszen így ismét öröm és mosoly jellemezte Zalaapátit – fogalmazott Vincze Tibor.