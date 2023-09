Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt díszoklevelet és az önkormányzat ajándékait Czigány Sándor polgármester, Horváthné Makó Judit alpolgármester és dr. Bangó Tamás jegyző nyújtotta át az ünnepeltnek, akiről a község első embere lapunknak elmesélte, hosszú, dolgos évtizedek vannak az 1933-ban született Illés István mögött, feleségével még ma is szorgoskodik, annyi felfűzött piros paprikát nagyon kevés helyen látni, mint náluk.

Az ünnepen – ahogyan a köszöntésére érkezők szólították: – Pista bácsi felelevenítette élete fontosabb állomásait, s hangsúlyozta, mindig boldogságban éltek a feleségével. Vendégeiknek felidézte az udvarlás momentumait is.

– A falu nagyon szereti az Illés családot, tisztelettel fordulunk feléjük, mert dolgos, becsületes, segítőkész emberek, akik kis hegyi birtokukon még ma is gazdálkodnak – hangsúlyozta Czigány Sándor, hozzátéve: Illés István most is Trabanttal közlekedik, aki látja, szeretettel és mosollyal üdvözli őt. Humorérzéke sem kopott az évtizedek alatt, a tréfáiról máig számos történet kering Alsópáhokon.