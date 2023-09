Első napirendi pontként a NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága működéséről szóló tájékoztatót hallgatta meg és fogadta el a testület. A szervezet igazgatója, dr. Kaszás Anita elmondta, hogy a hivatal szinte minden működési területét a rugalmasság, az innováció és a digitalizáció jellemezte. A NAV középtávú céljaként egyebek közt a jogkövetési modellen alapuló teljes körű online ügyintézést határozta meg. Elhangzott: a Zala vármegyei illetékességű adózók a központi költségvetéshez 2022-ben több mint 211 milliárd forinttal járultak hozzá. A vármegyei igazgatóság 2022-ben összesen 5 856 adószakmai ellenőrzést folytatott le, több mint három és fél ezer adózónál. A kiszabott szankciók összértéke 3,6 milliárd forintot tett ki. A hivatal a 2022-es évben kiemelt feladatként látta el az üzemanyag-árstop betartásával, az építőipari anyagok kivitelével, a gabonaexport-tilalommal, valamint az energiabiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos ellenőrzéseket, továbbá közreműködött az uniós külső határforgalom, határmegerősítési, valamint zöldhatár-ellenőrzési feladatokban is.

A tájékoztató után a közgyűlés módosította 2023. évi költségvetését: a pályázati elszámolásokból, valamint időközi választás lebonyolításából származó bevétel átvezetésével a költségvetés bevétel-kiadási főösszege 1 milliárd 245 millió 16 ezer forintra növekedett.

A közgyűlés a vármegye önkormányzata által benyújtott pályázatok jóváhagyásáról is döntött. A Bethlen Gábor Alap idén is lehetőséget nyújt a Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar közösségi, gazdasági kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok támogatására. Zala Vármegye Önkormányzata a felhívásra Kovászna Megye Tanácsával együttműködésben két pályázatot nyújtott be. Ez a testvérmegyei együttműködés idén októberben 20. évfordulóját ünnepli. A hazai pályázatok mellett a Szlovénia-Magyarország Interreg VI-A Együttműködési Programra nyújtott be projektet a vármegye önkormányzata szlovén partnerséggel. Ennek keretében egyebek közt a falugondnoki szolgálat és az iskolai közösségi szolgálat, mint magyarországi jó gyakorlatok bemutatására nyílik lehetőség.

Végül a közgyűlés tájékoztatást kapott a Pécsi Tudományegyetem Szántó Kovács János úti kollégiumának zalai férőhelyeire benyújtott pályázatok eredményéről. A határidőben pályázatot benyújtó és a feltételeknek megfelelt 71 hallgató közül 47 fő kollégiumi lakhatása biztosítható volt.