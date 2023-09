Zalaegerszegtől mintegy 8 kilométerre lévő Kispáliból kerékpárúton is be lehet jutni a városba, ezen az úton megérkezve az iskola előtt Vigh László elmondta, jó lenne, ha a kerékpározás minél szélesebb körben elfogadottá válna, azok a szülők, aki reggelente megtehetik, biciklivel kísérjék a gyerekeket iskolába, hogy a diákok ne csak testnevelésórán mozogjanak. A döntéshozók ezért is szorgalmazzák a kerékpárút-hálózat bővítését. Domján István, az andráshidai iskola igazgatója a bejáratnál fogadta a biciklizőket, s a sajtónak is hangsúlyozta, az iskola az egészséges életmódra nevelésben érdekelt, a mozgást, sportolást többféle módon szorgalmazzák nevelési tervükben. A kedden a reggeli eső ellenére kerékpárral útnak indulók Kispáli önkormányzatától uzsonnacsomagot is kaptak.