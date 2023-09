– Nagykanizsa ezen a héten kitett magáért, hiszen a hét elején bringás reggelivel várták a két kerekűvel dolgozni és iskolába járókat, de szerveztek kerékpáros konferenciát is - fogalmazott a városvezető. - Jó lenne, ha a hétköznapokban is tudatosabban odafigyelnénk a környezetünkre, vagyis többször sétálnánk és kerékpároznánk. Különösen a fiatalokat biztatom arra, hogy gyalogosan érkezzenek az iskolába, hiszen amellett, hogy egészséges, még a társas kapcsolatok elmélyítésében is nagy szerepe van. Engedjenek meg egy fizikatanári képet: a kerékpár az, amivel a legkisebb energiával a legtávolabbra lehet jutni.

Ezután a Kanizsai Futóklub tagja, Gombor Nikolett vezetésével közös torna nyitotta a napot, melybe mindenki bekapcsolódhatott. A nyolc tagóvoda óvodásait Horváthné Szomjas Szilvia és Poszoveczné Szever Beatrix, a Hevesi-tagóvoda két óvodapedagógusa mozgatta át. Majd a gyerekek táncolhattak az Ártatlanka együttes koncertjén.

Az általános és középiskolásokra városi örömfutás várt. Ugyanitt az egészségsátorban lehetőség nyílt vérnyomás-, koleszterin- és vércukormérésre, illetve kerékpáros ügyességi feladatok várták a gyerekeket a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közreműködésével, sőt, a BikeSafe kerékpár-regisztrációra is lehetőség nyílt. 17 órakor az Erzsébet térről indul és a Vörösmarty utcai fagyizóig tart a Nyeregbe Kanizsa! elnevezésű ingyenes kerékpáros felvonulás.