A művelődési házban tartott átadón Sinka Imréné polgármester felidézte, a település szívében „korábban nem volt semmiféle irányított vízelvezetés”.

– Most, első lépésként megújult a kisbolt előtti terület, majd térrendezés következett – részletezte a község első embere. – Vizes árkok, járdák is épültek, hogy a buszról leszálló lakosok, iskolások biztonságosan és a kornak megfelelő színvonalon közlekedhessenek. Fontos csomópont ez Tekenyén, hiszen erre vezet az út a plébániára és az egészségházhoz is.

Az avatáskor Nagy Bálint közlekedési államtitkár, országgyűlési képviselő arról is beszélt: „öröm látni, ahogyan térségünk falvai is szépülnek”. Kijelentette, ehhez tudatos tervezés szükséges, és az is, hogy az adott település vezetősége képes legyen megfogalmazni a közösség valós igényeit, amelyekhez támogatásra van szüksége.

– Nincs olyan község és város a térségünkben, ahol az elmúlt években ne tudott volna a helyhatóság sikeresen pályázni utak, járdák kiépítésére és felújítására, jelentős infrastrukturális vagy éppen egészségügyi beruházásokra. A kormány elkötelezett a vidéki Magyarország fejlődése mellett, ezért e célra jelentős forrásokat különít el – szögezte le a politikus.

A településen vizes árkok és járdák is épültek (Fotó: Halász Gábor)

Nagy Bálint kiemelte, e fejlesztés is hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a településkép, és Tekenyén is korszerű vízelvezetés és közlekedési lehetőség szolgálja a helyieket.

– Leljék örömüket a megújult faluközpontban, amely a jövőben méltó helyszíne lesz majd a közösségi rendezvényeknek és a különböző települési megemlékezéseknek is – zárta avatóbeszédét a politikus.

Az átadón a 2010 óta ismét önálló északkelet-zalai község dalköre adott ünnepi műsort, majd a helyiek hivatalosan is birtokba vették a település megújult centrumát.