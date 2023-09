A három napon át tartó rendezvényre több mint háromszáz szakember érkezett az ország minden részéből. A megnyitó előtt dr. Gasztonyi Beáta Ph.D., az intézmény főigazgatója lapunknak elmondta, sokfajta blokkokban dolgozzák fel az egészségügy aktuális témáit, a fizioterápiától az intenzív ellátáson át a nővéri munkáig, betegbiztonságig.

– Nagyon sok minden változott az egészségügyben az elmúlt években, s erre ezen a rendezvényen is hangsúlyt fektetünk – fogalmazott dr. Gasztonyi Beáta. – Sok diagnosztikai és terápiás újdonsággal találkozunk, a betegbiztonság és az infekciókontroll pedig olyan téma, amely a múltban is fontos volt, meghatározza a jelenünket és a jövőben is kiemelt terület lesz.

Dancs Jenő: A témáink változatosak, ezekhez az ötletet az Egészségügyi Világszervezet regionális irodájának szakmai összejövetele adta

A főigazgató arról is beszélt, ötletes, játékos elemekkel is színesítik a szakmai programot. A helyszínen kiépítettek egy csőpostarendszert, olyat, amelyen keresztül a kórházakban a vérvételes cső érkezik a laborba. A kongresszuson viszont az előadókhoz szóló kérdések jönnek majd e szerkezet segítségével: a szakembereknek Zalához, illetve az itteni tájnyelvhez kapcsolódó feladványokat kell megfejteniük.

Dancs Jenő ápolási igazgató kifejtette: a rendezvényre például ápolók, asszisztensek, műtősök, aneszteziológiában dolgozó szakemberek, gyógytornászok érkeztek.

– A témáink változatosak, ezekhez az ötletet az Egészségügyi Világszervezet regionális irodája által tavasszal szervezett szakmai összejövetel adta. Az ottani felvetések középpontjában az egészségügyi szakdolgozók munkakörülményeinek javítása, a munkaerő megtartása s lelki egészségének elősegítése, valamint a digitális fejlesztés állt. Mi is ezen témákra fűztük fel a programot – foglalta össze Dancs Jenő.

Az előadások sorát a debreceni Győri Erika Anita nyitotta, aki a munkaadói és szakdolgozói kapcsolatfejlesztésről beszélt

A három nap során több mint nyolcvan előadás hangzik el, több szekcióban. Ezeket pedig összeköti a kongresszus felhívásának első mondatában megfogalmazott szándék: „Tegyünk együtt a jövőért!”.