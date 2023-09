A Balaton Pétanque Fesztivált második alkalommal szervezték meg, ezúttal két helyszínen: a Helikon Kastélymúzeum parkjában, illetve Szigligeten. A sportág életében ez a legnagyobb hazai esemény, amelyre ezúttal 23 országból érkeztek játékosok, akik triplett és duplett kategóriában mérték össze erejüket, vagyis triók és duók versengtek.

A francia eredetű golyójáték elődje már a középkorban is népszerű volt, Magyarországon a 1980-as években kezdett elterjedni, s ma már számos viadal teremt lehetőséget művelőinek, sőt: a diákolimpia programjára is felkerült. Az első hivatalos pétanque tornát La Ciotat-ban Ernest Petiot szervezte 1910-ben, a nemzetközi szövetség fél évszázaddal később alakult. A Magyar Pétanque Szövetség 1989-ben jött létre, s jelenleg 12 tagszervezetet tömörít.

A kastélyparkban klasszikus és luxusjárműveket is láthatott a publikum

Fotó: Halász Gábor

A díjátadón Manninger Jenő, Keszthely polgármestere angolul és magyarul szólt a résztvevőkhöz. Kiemelte, a város támogatja, hogy ez a sportág minél inkább teret nyerjen a Nyugat-Balatonnál, és reményét fejezte ki, hogy az esemény a jövőben is folytatódik, s hagyománnyá válik.

A következő két napon nagymúltú márkák elegáns járművei találkoztak a Concours d`Elegance veterán autószépségversenyen a Festetics-kastély parkjában.

E program hagyományosan klasszikus és luxusjárműveket vonultat fel, s egyben verseny is, amelyre motorkerékpárokkal, 1950 előtt gyártott, valamint 1950 és 60 közötti autókkal lehet nevezni. A végső sorrendről szakmai zsűri döntött ezúttal is, és közönségdíj is gazdára talált.

A tulajdonosokkal beszélgetve a vendégek számos érdekességet is megtudhattak egy-egy modellről

Fotó: Halász Gábor

A látogatók a hétvégén közvetlen közelről csodálhatták meg a kiállított különleges járműveket, s beszélgethettek tulajdonosaikkal, akik egy-egy motor vagy autó legendás múltjába és „titkaiba” is bevatták az érdeklődőket.

Szombaton a motorkerékpárok, vasárnap pedig a kocsicsodák versengtek, közben pedig koncertek szórakoztatták a vendégeket, így például a szlovén Eightbomb rockabilly zenekar, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a Marching Jazz Band.

A pétanque verseny eredményhirdetésén Manninger Jenő (balról) adta át a díjakat a legjobbaknak

Fotó: Péter B. Árpád

A rangos járműkiállítás mindkét napján különleges tárlatvezetés is várta a vendégeket a hintókiállításon, illetve a Főúri utazások, úti kalandok című gyűjteményben, s az érdeklődők izgalmas kirándulást tehettek a múltban a történelmi modellvasút kiállításon is.