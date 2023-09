A kezdeményezés célja, mint az elmúlt években mindig, hogy az intézmény plusz forráshoz jusson.

- Nekünk előre kell gondolkodnunk, hogy tudjunk működni, melegíteni, világítani, az étkezést biztosítani, a béreket, járulékokat fizetni - mondta Jakab Mariann, az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány kuratóriumának elnöke. Hozzátette, ezért kérnek folyamatosan segítséget, most az online tombolához a felajánlásokat szeptember 30-ig fogadják. Jószerével bármit le lehet adni, az ajándékcsomagtól a dísztárgyakon át a szolgáltatásokig. Tombolajegyet szeptember 20-tól értékesítenek online formában, illetve papíralapon Kistolmácson, Boncodföldén az otthonban és Zalaegerszegen, a Kossuth utcai Civil Központban. A sorsolást a Facebookon október 13-án tartják.A szervezők egyike Birkás Zoltánné, aki évek óta támogatja az otthon lakóit, ha gyűjtésbe kezdenek, az elsők között segít. Mint mondta, évekkel ezelőtt az interneten egy segélykérő posztjukra lett figyelmes, azt megosztotta, majd személyes érintettsége miatt tevőlegesen is bekapcsolódott a Boncodföldén folyó munkába. Szívügye ez a kérdés, hiszen családjukban egy 20 éves autista fiúról gondoskodnak, így belülről, szülőként látják a gondokat. Úgy véli, egyre több gyermeknél diagnosztizálnak autizmust, így fontos, hogy a témával kapcsolatban az emberek több információval rendelkezzenek. Azoknak a szülőknek pedig, akik autista gyermeket, fiatalt nevelnek, nem mindegy, hogy mi lesz a fiúkkal, lányukkal, ha odahaza nem tudják biztosítani az ápolásukat. Ezért is segít mindenben, így a tombola lebonyolításában, vagy egy másik akcióban, az ötforintosok gyűjtésében. Ez a kezdeményezés is folytatódik, hiszen a tapasztalatok kedvezőek.

Mint Jakab Mariann elmondta, a kijelölt helyeken rendszeresen adnak le aprót, de az is előfordult már, hogy postán küldték, vagy az intézménybe becsengetve adták át az adományokat. Aki bármelyik felhíváshoz csatlakozik, jót tesz, hiszen így az otthonban élő 14 fiatal ellátását támogatja.