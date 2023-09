A Teleki utcai idősotthon lakóinak kézművesmunkáiból nyílt kiállítás csütörtökön délelőtt az intézmény előcsarnokában. A kötött, horgolt és hímzett kézimunkák mellett fafaragások is színesítették a tárlatot. A megnyitón a NESZI és a Thúry György Múzeum együttműködési megállapodást is aláírt, melynek keretében a múzeum vállalta, hogy alkalmi, egy-egy témát feldolgozó kiállításokat és kézműves-foglalkozásokat, illetve előadásokat is szervez az otthon lakói számára.