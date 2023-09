Az eseményen dr. Némethné Kovács Edit, a Nagykanizsai Központi Óvoda intézményvezetője köszöntő beszédében kiemelte: az iskolai Sakkpalota programhoz hasonlóan elindulhatott az óvodákban a Sakkjátszótér Szakacsits Szabolcs, a sakk klub alelnökének támogatásával. Nagykanizsáról 24 és Keszthelyről 3 óvodapedagógus szerepelt a Polgár Judit-módszert ismertető továbbképzésen tizenkét intézményből. A kollégái számára is kiderült a program hasznossága, hiszen a gyerekek gondolkodása fejleszthető, s a kreativitásban is előreléphetnek. A Miklósfai tagóvoda élen jár a sakkoktatásban, ugyanis már 2019 óta foglalkoznak ezzel, a fiatalok pedig mindig nyitottan fogadják az új ismereteket, s élvezik a játékos feladatokat.

- Nagykanizsa a sakk fővárosa is, hála a tizenötszörös sakk csapatbajnoki címet szerzett Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klubnak - mondta Balogh László polgármester. - A Polgár Judit-módszer lényege, célja az óvodás és kisiskolás korú, 4 és 10 év közötti gyerekek komplex képességfejlesztése, melyek révén kialakulnak és megerősödnek a 21. században elengedhetetlen készségek, vagyis a "4K": a kritikus gondolkodás, a kommunikáció, a kollaboráció és a kreativitás.

Gábris Jácint önkormányzati képviselő beszédében méltatta a kanizsai óvodapedagógusok munkáját, akik élen járnak a gyermekek nevelésében, s ehhez számtalan szakmai programban vesznek részt. Szerinte a sakkjátszótér program elindításával egy újabb álmuk teljesült, aminek segítségével a fiatalok előtt is új lehetőségek nyílnak meg, bővülhet a tudásuk.

- A Polgár Judit nevével fémjelzett programmal négy éve találkoztam, ekkor vettem az akkor négyéves kislányomnak egy, Judit által írt könyvet - mesélte Szakacsits Szabolcs, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub alelnöke. - A gyerekem nyitottan, érdeklődve figyelte az ott leírtakat, aztán elkezdtünk játszani a sakktáblán. Észrevettem, hogy sokat fejlődött, alig várta az iskolát. Ott megszerette a tanulást, a logikus gondolkodást és megkedvelte a matematikát is. Most itt 5 évesek ismerkednek a sakkal, ami szintén csodálatos, hiszen óvodásként a módszer beépítésével valóban megnyílik előttük a tanulás világa, aminek a későbbiekben is nagy hasznát veszik majd.