Gyermekotthonokban dolgozott, volt nevelőszülő felügyelő, kollégiumban és munkásszállón élő fiatalokat segített, családsegítőként is munkálkodott, valamint fejlesztő pedagógusként roma gyerekekkel foglalkozott. Sokan ismerik népi játszóházak foglalkozásvezetőjeként is, de rengeteg gyerektábort is szervezett, melyek résztvevői évtizedek elmúltával is őrzik magukban azokat az élményeket, melyeket tőle kaptak, és amelyek meghatározták gondolkodásmódjukat, világlátásukat. Egy ideje járja a vármegyét "Segítség, beszippant az online világ!" című előadásával, ahol a fiatalok internetfüggőségét boncolgatja a közönséggel.

A ZAOL Podcast adásának vendége Rieger Vali gyógypedagógus, akivel beszélgetésünk első részében szó lesz többek között az online világról és annak hatásairól, valamint körbejárjuk azokat a lehetőségeket, melyekkel élhetnek a szülők abban az esetben, ha úgy érzik, gyermeküket túlságosan beszippantotta a virtuális valóság. Műsorunk első részét itt hallhatják, a folytatást megtalálják későbbiekben felületeinken.