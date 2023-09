A zalai mozgássérülteket és fogyatékkal élőket tömörítő szervezet adománya került hozzájuk, a történet felidézésében Tóth Ágnes, Szabó Koronczi Noémi volt a segítségünkre.

A türjei portán láthatóan nagy munkálatok folynak. Zajlik a ház felújítása, ami nem kis teher a gyerekek nevelése, iskoláztatása mellett, úgy, hogy az egyébként hallássérült édesanya értelemszerűen otthon van. Az édesapa fizetése és a juttattások kell, hogy fedezzék a kiadásokat.

Aki nem ismeri behatóan a gyerekek után járó állami támogatásokat, talán meglepődik, hogy 8 gyermek után a családi pótlék csak 150 ezer forint körül van.

– Gyermekkoromban négyszer is műtötték a fülemet, maradandó halláskárosodást szenvedtem – mondja halkan Brigitta, miközben kalauzol bennünket a lakásban. Ahol a villanyszerelvényekkel szerencsére már nincs gond, ezért hálásan néz a velünk érkezett Ambrus Miklósra és Szabó Viktorra. Ugyanis nekik köszönhető, hogy a korábbi nehéz gondok végre megszűntek.

– Sokféle vezeték volt a falban, az egyik ki is égett – Brigitta alkalmi szóvivője Szabó Koronczi Noémi, aki maga is mozgássérült. Ő négyévesen szenvedett balesetet, a bal karja súlyosan sérült. Szociális érzékenysége azonban vitán felüli. – Jó kapcsolat alakult ki közöttünk az évek során, tudni kell, ők nagyon szerények, sosem kérnek, mi Ágival azonban sokat gondolkodtunk, hogy miképp lehetne segíteni a ház felújításában. Brigi rokkantsági, fogyatékossági támogatását is most intézzük, szerencsére folyamatban van már, zajlik a felülvizsgálat, épp hoztam is a kitöltendő papírokat – Noémi agilitása elkél az ügyek intézéséhez. Például jó tudni, hogy a fogyatékossági és a családi pótlék sajnos nem vehető igénybe egyszerre.

De ki, kik is állnak a segítő támogatás mögött?

A 2016-ban alakult Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete, a MOFE. Ők két szakmai programot bonyolítanak évente, a Esély Gála az egyik, a másikat és a Fogyatékossággal Élők Világnapja alkalmához igazítják.

– Az Esély Gálához kapcsolódik jótékonysági rendezvény, annak bevételéből szánunk egy-egy rászoruló sorstársunk megsegítésére – mondja Tóth Ágnes, a MOFE elnöke, hozzátéve, miután megtudták, hogy Brigiék milyen problémával küzdenek, a 10 éve lakott türjei ház villamos hálózatának felújítását vállalták villanyszerelő tagjaikkal, a májusi jótékonysági bál bevételét szánva erre. – A kalkuláció szerint 300 ezer forintos munkáról volt szó, s mivel a mi bevételünk sem túl tetemes, felkerestük a türjei önkormányzatot, a polgármestert és Horváth Balázst, terepjárós rendezvényszervezőt. Mindketten azonnal igent mondtak. Az anyagköltség mellett a szakmunkát felajánlásból vállalta két egyesületi tagunk, Ambrus Miklós és Szabó Viktor.

A MOFE elnöke hozzáteszi, az egyesület igyekszik alaposan körüljárni a támogatás célba juttatását, Brigiékről kedvező visszajelzéseket kaptak.

– Nekem azt mondta édesanyám, fiam, te nem leszel soha nagyon gazdag, te a szíveddel fogsz megélni, a szívedben leszel gazdag. Ez volt az első ilyen akcióm, Miklós hívott, a munkahelyi szabadnapjaimat használtam fel, rájöhettem, hogy segíteni jó érzés – mondja a Teskándon élő Szabó Viktor, Noémi férje, két kislány édesapja, aki önkéntes felajánlásként dolgozott a hálózat cseréjén. – Mi már családi barátnak is számítunk, segítjük egymást.

– A ház egyik felében már eleve új hálózat készült, a régebbi oldalon az alumínium vezetékeket cseréltük a kornak megfelelő, hosszú élettartalmú rézkábelekre – teszi hozzá Ambrus Miklós.

– Nagy öröm számunkra, hogy a MOFE megkeresett bennünket, mi 60 ezer forintot tettünk hozzá a ház villanyhálózatának a cseréjéhez – tájékoztat Nagy Ferenc, Türje polgármestere. – Természetesen többel is szerettük volna, de tudni kell, Türjén sokan minősülnek segítségre szorulónak. Úgy gondolom, az 1630 lélekszámú községünknek a többi hazai településhez képest sokkal többet kell szánnia a szociális kiadásokra. Pályázatokkal igyekszünk bővíteni a forrásainkat, például itt ebben az utcában éppen a szennyvíz csatorna építése kezdődik el így október folyamán.

– Rendszeresen igyekszünk támogatást nyújtani rászorulóknak, Tóth Ágiékkal évek óta együttműködünk, a szakmai véleményükben tökéletesen megbízunk, ők pontosan tudják, hol kel el legjobban a segítség – válaszolja a telefonban Horváth Balázs, aki a terepjárós találkozók, az évente több alkalommal megrendezett Balaton Off Road és az évi egyszer sorra kerülő nemzetközi G-amboree szervezője. – Általában 50-100 ezer forint körüli az az összeg, amivel hozzá tudunk járulni egy-egy konkrét célhoz. Ezúttal sajnos nem tudtam elmenni a családhoz, örülök, hogy jó helyre kerültek a forintjaink. A jótékony gyűjtést minden rendezvényünkön megszervezzük.

A fogyatékkal élés, a fogyatékosság kritériumai köze sorolják a tanulásban értelmileg akadályozottak körét, súlyos fogyatékosság a hallássérültség és a látássérültség. Belátható, hogy ezek mellett mekkora terhet ró az érintettekre és családjaikra az autizmus spektrum zavar, a pszichés fejlődési zavar, a részképesség zavar (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia), a beszédfogyatékosság, a BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar), az értelmi fogyatékosság (értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődésének elmaradása, melynek oka lehet genetikai, vagy a környezeti hatás).Magyarországon közel egymillióra becsülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékkal élő emberek számát. Míg 2010-ben a mozgáskorlátozottak 18 százaléka dolgozott, egy 2022-es statisztikai adat szerint 44 százalékuk. A szociális háló mellett a civil támogatás felbecsülhetetlen értéket képvisel, különösen az, amikor sorstársak állnak egymás mellé. A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete már négyszer rendezte meg az Esély Gálát.