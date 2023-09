Mindezt Újvári Katalin, a 465 fős Lakhegy önkormányzati vezetője mondja, akit 2020-ban választott az észak-zalai kisközség lakossága a település polgármesterévé. Előtte 22 éven keresztül volt a helyi Erdőszéli Óvoda intézményvezetője, de a Lakhegyi Daloskör alapítójaként és vezetőjeként is fontos szerepe volt a falu közéletében.

– Már gyermekként pedagóguspályára készültem, alig 14 évesen nyári napközit vezettem Egerváron, és a szakközépiskolás éveim közötti nyarak is így teltek el – emlékszik vissza. – Az érettségi után Sopronban, az óvónőképző főiskolán tanultam tovább, annak elvégzése után, 1975-ben pályakezdőként rögtön megbíztak az Egerváron akkor indult kétcsoportos óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 18 évet dolgoztam ott, majd miután 1993-ban létrejött a lakhegyi Erdőszéli Óvoda, ott folytattam a pályafutásomat. Közben neveltem a gyermekeimet, két lányom és két fiam van, utóbbiak ikrek. A lányaim szintén a pedagóguspályát választották, a fiaim sajtótechnikusként végeztek, majd a nyelvek iránt mutattak érdeklődést. Felnőttként mindannyian megállják a helyüket, a nagyobb lányom pedig már két unokával is megörvendeztetett.

Lakhegy polgármestere azzal folytatja, hogy a helyi óvoda megalapítását a falu önállósodása előzte meg. Lakhegy eredetileg ugyanis az 1948-ban Egervárral egyesült Déneslak községhez, a XX. század második felében pedig ennek okán értelemszerűen Egervárhoz tartozott. A helyi lakosok 1991-ben döntöttek a falu különválásáról.

– A lakhegyiek mindig dolgos, szorgalmas emberek voltak, ez a mai napig így van – folytatja Újvári Katalin. – Régen főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, itt nemesítették ki a lakhegyi mézesként ismert, hivatalosan Egri 28 elnevezésű szőlőfajtát, de rengeteg gyümölcsös is volt a település határában. Az itteni föld agyagos szerkezete ugyanis kedvez a gyümölcsfáknak.

A község polgármestere azt is hozzáteszi: a település korfája viszonylag kedvező, a környék falvaihoz képest itt kevésbé öregedett el a lakosság. Ugyan sok idős él a településen, de vannak fiatalok is, akik megvásárolták, felújították a régi családi házakat, valamint újakat építettek. Részben nekik, részben a környező falvakban, elsősorban Nagypáliban élőknek köszönhető, hogy az 1993-ban egycsoportos intézményként működött óvoda ma már két csoporttal üzemelhet, s negyven gyermeket fogad.

– A lakhegyi óvodában 22 évet dolgoztam, innen mentem nyugdíjba 2014-ben, majd a munkaügyi központ felkérésére három éven át a dajkaképzésben vettem részt, illetve szintén megkeresések alapján besegítettem más óvodáknak is – sorolja tovább Újvári Katalin. – Így összesen 43 évnyi pedagógusi tapasztalatra tettem szert, amit vezetői ismereteimmel együtt szeretnék a falu számára hasznosítani. Lakhegy közéletében ugyanakkor már sokkal régebb óta részt veszek. Húsz éve vezetem a daloskört, amit 15-en alapítottunk, és amivel szép eredményeket értünk el, öt országos arany minősítéssel rendelkezünk. A Lakhegyi Daloskör meghatározó szereplője Zala kulturális életének, az elmúlt két évtizedben számos falunapon vettünk részt, de rendszeresen ott vagyunk Nován, a Göcseji Aratónapok rendezvényein, illetve amíg létezett, a zalabaksai cséplőversenyre is eljártunk, és a Szép Zalában születtem programnak is aktív közreműködői voltunk.

Újvári Katalin népi örökség iránti elkötelezettsége saját gyermekkoráig vezethető vissza, ugyanakkor pedagógusként az óvodásaiban is igyekezett elültetni annak szeretetét. Munkája során érdeklődése ezért elég hamar a népzene és néptánc felé fordult, az itt szerzett tapasztalatait tudta később a már említett Lakhegyi Daloskör vezetésében is kamatoztatni. A kulturális élet gazdagítását a mai napig fontosnak tartja, arra törekszik, hogy színvonalas, minőségi produkciók jelenjenek meg a településen.

– A 2020-as polgármesterré választásom óta 130 millió forintnyi fejlesztést hajtottunk végre – mutat rá egy újabb szegmensére a község életének. – Ebben jelentős szerepe volt az utak rekonstrukciójának, a Petőfi utca melletti járda első, 150 méteres szakasza megújításának és a zártkerti fejlesztéseknek, de sikerült az óvodaudvart is fejlesztenünk, urnafalat építettünk, parkolót alakítottunk ki, gesztenyefákat ültettünk, s 15 millió forintért traktort vásároltunk, ami igen nagy segítséget jelent közfeladataink ellátásában. Emellett egy Lakhegyről elszármazott személynek köszönhetően gyönyörű tűzzománc stációképekkel gyarapodott kápolnánk, van tehát mire büszkének lennünk.