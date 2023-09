Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe szeptember utolsó vasárnapjára esik, ezt a török idők óta megtartják Búcsúszentlászlón, arra emlékezve: Bécs felszabadítása után, 1683. szeptember 24-én a visszavonuló hódító sereg 3200 foglyot hurcolt el, ám ők csodálatos módon kiszabadultak a fogságból.

Most is több százan jöttek el Búcsúszentlászlóra, még buszos zarándokcsoportok is vállalták az utat. Reggel Péceli Bence Imre karmelita szerzetes misézett, majd dr. Udvardy György celebrálta az ünnepi szentmisét, amelyen közreműködött a Magyar Honvédség Légierő Zenekara.

Tódor Szabolcs plébános köszöntőjében úgy fogalmazott: „Ha égi édesanyánk két szép szemébe nézünk, elmúlik minden gondunk, bánatunk, s népünk ezt nemcsak érzi évszázadok óta, hanem tudja is.”

Az ünnepi szentmisét dr. Udvardy György a Keszthely–zalaszentgróti esperesi kerület papságával közösen mutatta be

Fotó: Halász Gábor

Dr. Udvardy György homíliájában kiemelte, ezen az ünnepen úgy tekintünk a Szűzanyára, mint Fogolykiváltó Boldogasszonyra, aki „segít a szabadságunk visszaszerzésében. S ez azért lehetséges, mert Isten Jézus Krisztussal, az emberiség megváltójával, Mária fiával, megszabadított bennünket bűneinktől”. A főpásztor kijelentette: Isten gyermekei vagyunk, s ő szabadsággal ajándékozott meg bennünket, mert nekünk adta a Szentlelket, és így váltunk az egyház tagjaivá s egymás testvéreivé.

– Most szeretnénk engedni, hogy ráismerjünk megkötözöttségünkre, rabságunkra, és végre tudjunk őszintén kiáltani: ments meg, szabadíts meg, Uram, mert elvesztem – folytatta dr. Udvardy György. – A Boldogságos Szűz Mária ott van Jézus keresztjénél, s anyaként viselkedik. Bennünket pedig magához hív, magához ölel, szeret, és a hibáinkra is ráirányítja a figyelmünket, mert segíteni akar.

Több száz zarándok érkezett akár az ország távolabbi településeiről is a búcsúi szentmisére

Fotó: Halász Gábor

A veszprémi érsek arról is beszélt: az irgalmas Atya éltet s fia által megszabadít bennünket, megmutatja az élet útját, odaadja a lelkét, hogy szabadok legyünk, és ránk bízza emberi méltóságunkat. Mégis, az ember olykor „érthetetlen, fájdalmas módon istenellenesen viselkedik, szembeszegül az Úrral s bűnt követ el. Dr. Udvardy György arra hívta fel a figyelmet, a keresztségben megkapott szabadságot a bűnös szokások ellopják tőlünk, és ha azok foglyaivá válunk, akkor rabságba kerülünk.