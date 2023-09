Az avatáson Dósa Zsolt intézményvezető leszögezte: nagy nap ez az iskola életében, hiszen összefogással elkészült a régóta vágyott játszótér, amely közösségformáló és -építő erővel bír. Ez a park is – mint minden az iskolában – a gyermekekről szól, akik remélhetően sok boldog percet töltenek majd itt, emelte ki a direktor.

Biró Patrik, az NKT szakmai vezetője arról beszélt, a játék a nevelés és a tanulás egyik fontos eszköze, mozgatórugója, amely „mindennek az alapja, és segíti gyermekeink pszichikai, fizikai és szociális fejlődését”. Kijelentette: a kütyük bűvöletében egyre nehezebb rávenni a fiatalokat a mozgásra, de egy modern játszótér vonzó helyszín, lehetőséget ad a kikapcsolódásra, és akár a közösségi élet egyik fontos színtere is lehet, s mindemellett komoly fejlesztőerővel bír.

Összefogással épült a játszótér. Az avatáson (b-j) Doucha Ferenc, Manninger Jenő, Dósa Zsolt és Biró Patrik

Fotó: Péter B. Árpád

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere azt mondta, a városnak ma is fontosak az iskolái, ezért is támogatták örömmel ezt a fejlesztést, amely mostantól 535 gyermeknek jelent élményt. Elmondta, a szülők összefogásával kosárlabdapálya is létesült, „s mindez jelképe annak: egymást segítve hogyan lehet előrelépni, fejlődni”.

A városvezető emlékeztetett, az elmúlt esztendők fejlesztéseinek köszönhetően ma már 19 közterületi és 9 intézményi játszótér szolgálja a gyerekeket és a családokat Keszthelyen.

Az iskola közössége kitörő örömmel fogadta az új játszóteret

Fotó: Péter B. Árpád

Az új játékparkot – amelynek építése a nagykanizsai Doucha Ferenc cégének nevéhez fűződik – az avató után örömmel vették birtokba a gyerekek, akiket ezen a napon az sem zavart, hogy újra szól az iskolacsengő…