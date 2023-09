A programban dr. Soós Viktor Attila történész tart előadást az alapító Slachta Margitról, dr. Németh Emma, a centenáriumát ülő Társaság elöljárója a XXI. századi feladatokról beszél, majd kisfilmek mutatják be a szervezet történetét.

A Szociális Testvérek Társasága 1923-ban alakult meg, amikor jövendő tagjait, Slachta Margit vezetésével, elbocsájtották a Szociális Missziótársulatból, mert meg akarták őrizni az eredeti, Szent Benedek regulájának szellemét követő, de kevésbé szigorúan szabályozott, nyitottabb szervezeti kereteit.

(Slachta Margit - 1884-1974 - a magyar Parlament első női képviselője, küzdött a nők szavazati jogáért, törvényekkel és megelőzéssel akarta a szociális nyomort orvosolni. Úttörő volt a szociális munka területén. Valláserkölcsi mozgalmat alakított Szentlélek Szövetség néven, elsőként emelte fel szavát a terjedő fasiszta ideológiával szemben. Ennek értelmében a közösség egészét ráállította az embermentésre.)

Slachta Margit portréja

Forrás: wikipédia

A Szociális Testvérek Társaságának tagjai az addigi kék fátyolos egyenruha helyett egyszerű szürke ruhát öltöttek magukra, fátylat ünnepi alkalmakkor hordtak – ezért nevezték és nevezik őket „szürke testvéreknek” is.

Társasági formájuk nem hagyományos szerzetesrend, annál kevésbé kötött társasági forma: „magánfogadalmat tevő világi nők társasága”. Tagjai hároméves képzést követően tíz évig évenként tesznek éves, majd ezután örök magánfogadalmat. A Társaság hivatásos és képzett munkaerőt ad egyházi és világi (szociális és egyéb) munkakörökbe egyaránt.

Magyarországon 1950 és 1989 között is működött a Társaság, de illegalitásban. Az vallási szervezetek, rendek felszámolásakor a magyar kerületben 160 fogadalmas testvér élt.

Magyarországon a Társaság létszáma 2021 júniusában összesen 83 fő volt, ebből 70 örökfogadalmas.

A társaság Romániában és Észak-Amerika országaiban is jelen van.