Balatonalmádi, Balatonfüred, Zamárdi mellett csütörtöktől a hét végéig Keszthely ad otthont az eseménysorozatnak, a látogatók elméleti oktatáson vehetnek részt, majd a helyszínen kialakított HUMDA Water Safety-parkban a gyakorlatban is alkalmazhatják az elsajátított tudásukat. A lehetőségről, az oktatás fontosságáról csütörtökön délelőtt a keszthelyi strandon tartott sajtótájékoztatót Manninger Jenő, Keszthely polgármestere, Nagy Bálint országgyűlési képviselő és Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója. A korábbi innovációs minisztérium által alapított ügynökség vezetője a gyerekek vízbiztonsági hiányosságaira hívta fel a figyelmet, ezt kívánja csökkenteni az akció, ahogy a tavalyi közlekedésbiztonsági programjuk is tette azon a területen.

Az öt éves Sáhó Olivér Győrből érkezett a Balatonhoz a nagymamájával, Laki Hedviggel. A HUMDA oktatói csapatának szakmai vezetője, Hoffer-Fehér Anita (jobbra) mutatja a kisfiúnak a mentőmellény használatát

Fotó: Pezzetta Umberto

A HUMBA ügynökség Water Safety képzése a napjainkban használatos, népszerű vízi sporteszközök biztonságos használat is érinti, mindenki biztonságos körülmények között ismerheti meg ezek viselkedését a vízben. A program ingyenes augusztus 17. és 20. között Keszthelyen a Városi Strandon, majd augusztus 23-ig 26-ig pedig Zamárdiban a szabadstrandon, a Strand Fesztiválon, mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Weingartner Balázs, hozzátéve, Balatonfüreden közel 1000 ember élt a lehetőséggel. A vízi rekreációs eszközök használata (kajak, SUP, és kenu) a helyszínen, a gyakorlati használatot vízben, felügyelettel, szakemberek segítségével ismerhető meg. A vízbiztonsággal kvízzel is megismerkedhetnek a családok, de találkozhatnak a különböző mentőmellényekkel. A viharriasztási jelek értelmezését is tanítja a hat tagú oktató csapat. A városi strandon felállított HUMDA Water Safety-park 10 és 18 óra között van nyitva, a lehetőségről a hangosbemondó tájékoztatja a strandolókat.

Vízi eszközök

Fotó: Pezzetta Umberto

A sajtótájékoztatón felszólaló Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Manninger Jenő, Keszthely polgármestere üdvözölte az oktatói programot, amely hozzájárul ahhoz, hogy a nyaralás mindenkinek felhőtlen legyen, s a balesetek száma csökkenjen.