- Az Erzsébet-tábor kitűnő kereteket és lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy a fiatalokkal a muzsikán keresztül az összetartozás érzését is erősíthessük - mondta. - A héten délelőttönként jórészt a hangszerekkel foglalkozunk, sokat tanulunk, szólampróbákat tartunk, így péntekre összeáll egy közös produkció, amit a szülők is meghallgathatnak. Ez kívül tartunk többek között táncházat, vetélkedőket, majd a somogyi Kaszóra kirándul a csapatunk, ezt kézműves foglalkozás követi. Várhatóan remek, impulzív hetet tölthetünk együtt, melyből mi, pedagógusok és persze a gyerekek is sokat tanulhatnak. Hasznos és legfőképp tartalmas programok várnak ránk.

A gyerekek is nyitottan közelítenek az új élmények felé. Nagy Dóra Alíz imádja a muzsikát, elmondta: boldoggá teszi a zene, s annak is örült, hogy végre láthatta a társait, barátnőit. Sok olyan filmet nézett, ahol hegedűn játszottak a főszereplők. Kipróbálta, s mára a szívéhez nőtt a hangszer, reméli, hogy zenekarban is játszhat egyszer.