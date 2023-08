Kutyás strandélmények a keszthelyi Dog Beach Festen

Gyakorlatilag telt házzal rendezték az immáron negyedik Dog Beach Festet a keszthelyi kutyás strandon, ahol a vizes élmények mellett a felelős állattartást népszerűsítő programokkal is találkozhattak a látogatók a múlt hétvégén. A gazdik tippeket kaphattak négylábú társuk táplálásával, egészségének megőrzésével kapcsolatban, emellett számos látványos bemutató, illetve kutyaúszó- és trükkverseny is várta az érdeklődőket. A programon nagyon sok két- és négylábú vendég élvezte a Balaton kristálytiszta vizét, a parton pedig még többen hűsöltek, játszottak a gyönyörű nyári időben. Sziládi-Kovács Tibor, a kutyás strand vezetője arról beszélt, a Dog Beach Fest rendkívül népszerű a kutyások körében, hiszen e programnak az a lényege, hogy minden szempontból érdekes és izgalmas közösségi élményt nyújtson a látogatóknak, akik Zalából, az ország minden szegletéből, sőt: külföldről is érkeztek. A 2020-ban alapított balatoni park és piknikkert eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket, már az első esztendőben hatalmas volt az érdeklődés, ami azóta is töretlen, s ennek részben az az oka, hogy még mindig kuriózum egy ilyen tér. Az országban mindössze négy hivatalos kutyás fürdőhely van, hasonló szolgáltatásokkal. Sokakat vonzó látványosság és attrakció a keszthelyi strand, amelynek üzemeltetői azon dolgoznak, hogy még inkább meginduljon, fejlődjön a balatoni kutyás turizmus.

Lakhatási lehetőségek a kanizsai egyetemisták számára

Azoknak a fiataloknak, akik szeptembertől a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat, égető kérdés a lakhatás megoldása. A szerencsések kollégiumi elhelyezést kapnak, de a limitált férőhely miatt akadnak olyanok is, akiknek albérletet kell keresniük. Hajas Erika, az egyik belvárosi ingatlanközvetítő iroda vezetője szerint Nagykanizsán nem jellemző, hogy diákok, egyetemisták nagy számban keresnének albérletet. Sőt tapasztalatai szerint a bérbeadók nem is preferálják a fiatalokat, mert jobban szeretik azokat a bérlőket, akik biztos egzisztenciával, munkahellyel rendelkeznek. Ha mégis érkezne ilyen igény, akkor Kanizsán van kínálat. Ilyen esetben a kisebb alapterületű, másfél szobás, amerikai stílusú nappali, hálószobával a legnépszerűbb, ami 1-2 főnek kényelmes. Feltétel még, hogy modern legyen, energetikai szempontból minél gazdaságosabb, vagyis alacsonyabb legyen a rezsi. Ezekért az ingatlanokért havonta 70-100 ezer forintot is elkérnek, nem úgy, mint egy nagyobb méretű, elavultabb, gázkonvektoros, kevésbé felújított lakásért. Elképzelhető az is, hogy a fiatalok csoportosan bérelnek egy nagyobb lakást, hiszen ebben az esetben a költségek eloszlanak. Nyilván ez a szülők számára is könnyebbséget jelenthet, az ilyen bérlemény a mai energiaárak mellett jó döntés lehet.

Bőven jut hely a hallgatóknak a Pannon Egyetem ZEK kollégiumában

Felkészültek a zalaegerszegi kollégiumok az egyetemisták fogadására, miközben van olyan fiatal, aki az albérletet választja. Szinte minden hallgatójuk számára tudnak szálláslehetőséget biztosítani a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ 220 főt befogadó kollégiumában – tájékoztatott Nagy Antal, a kollégium vezetője. A kétágyas szobákhoz önálló vizesblokk tartozik, a szinteken tanulószobákat alakítottak ki, van mosókonyha, az alagsorban konditerem és „dühöngő” kapott helyet, emellett szabadtéri sportokat űzhetnek a lakók. Az összes szobába vadonatúj paplant és párnát vásároltak, s a közelmúltban az egyik épületszárnyban felújították mind a három szinten a konyhákat. Az állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók részére 16.500 forint, míg az önköltséges hallgatók részére 28.150 forint a lakhatási díj. Többségében a Pannon Egyetem hallgatóit fogadják, ám a tavalyi évhez hasonlóan előreláthatóan a szabad kapacitás terhére az egészségügyi kar mintegy 50 tanulójának is tudnak helyet biztosítani, a tárgyalások folyamatban vannak. Ezen kívül a teljes tanév során rendelkezésre áll még további 40 férőhely, amit a levelező tagozatos hallgatók, valamint diákcsoportok és további szállóvendégek tudnak igénybe venni akár tanulmányi, akár turisztikai célzattal.

Hamisítatlan olaszos hangulat a VII. Alsójánkahegyi Sör, Virsli és Hagymásbab Fesztiválon

Ismét kitettek magukért a jótékonysági főzőcsapatok tagjai hétvégén a VII. Alsójánkahegyi Sör, Virsli és Hagymásbab Fesztiválon, ahol hét csapat menüjét kóstolta végig a zsűri. Az ítészeknek a „Nimfas Corporation” csapat menüje ízlett a legjobban. A nyolcfős főzőtársaság egyenpólóján Bud Spencer és Terence Hill párosa virított, az ételük is az olasz zászló színeiben pompázott. Ők a bográcsban magyaros csülkös hagymásbabot készítettek, amit pizzatészta alapon kínáltak. A csapatok a becsületkasszájuk tartalmát – ahogy az előző esti Kertvárosi Mozi 126 ezer forintos bevételét – a programnak helyet adó Liszt-iskolának ajánlották fel. Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő, a program ötletgazdája elmondta, mivel Bud Spencer és Terence Hill filmjei a humoros poénokra épültek, ezért a fesztivál állandó kísérőelemei a játékos vetélkedők, úgy mint a rodeó bika lovaglása, a lökd meg a kecskét erősségi játék, a szkander vetélkedők, a sörivó-virslievő versenyek. A gyerekeknek a Violin király és Hanga királykisasszony című zenés mesejáték, Borka Bohóc gyermekműsora és az Albatrosz Táncegyüttes műsora adott kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény fővédnöke Balaicz Zoltán polgármester volt, aki hozzátette: az alsójánkahegyi program hamar kinőtte magát, így néhány éve át kellett költözni a közeli kertvárosi részbe, a Liszt-iskola udvarába. Az érdeklődők száma is azt mutatja, hogy mindmáig népszerű fesztiválról van szó. A vidám programot Vigh László országgyűlési képviselő is meglátogatta.