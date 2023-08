A géptalálkozón különlegességeket is láthattak az érdeklődők

Idén is megrendezték a hagyományos és közkedvelt géptalálkozót és családi napot a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen, ahol már a hivatalos nyitány előtt is sokan sétáltak, érdeklődve fürkészve a látnivalókat. A vendégek szemügyre vehettek például működő gőzgépeket, veterán traktorokat, láthattak gőzekés szántás-, illetve drónbemutatót, emellett volt kézműves-foglalkozás és szakmai előadás is, betöltve az élménygazdaság szinte minden négyzetméterét. A szervezők a programot ezúttal a múlt és a jövő találkozásának jegyében hirdették meg. Rajnai Virág Éva, a kiállítóhely vezetője arról beszélt, több mint 15 éves hagyománya van a géptalálkozónak, amely a major egyik kiemelt érdeklődésre számot tartó eseménye. Ezt idén a MATE Georgikon campusával közösen hívták életre. Ezúttal is az ország minden tájáról érkeztek ide a veterán gépek gyűjtői és szerelmesei, akik a látogatókkal együtt a legújabb mezőgazdasági technológiákkal is megismerkedhettek. A szervezők a gyermekes családokra is gondoltak, az ő kikapcsolódásukat kincskereső játék, kézműves foglalkozás és makettbemutató szolgálta. Az utóbbi évek fejlesztései révén új kiállítások, látványtárak nyíltak a kiállítóhelyen, amelynek rendezvényeire egyre többen kíváncsiak, nagy érdeklődés övezi múzeumpedagógiai foglalkozásaikat is, nyári táboraik pedig már tavasszal beteltek, s mind többen akadnak, akik a majorban tartják családi rendezvényeiket.

Lakhatási lehetőségek a kanizsai egyetemisták számára, vannak kollégiumi férőhelyek

Azoknak a fiataloknak, akik szeptembertől a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat, égető kérdés a lakhatás megoldása. Akit felvettek a Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ valamelyik képzésére, az akár meg is nyugodhat, hiszen az intézmény a kezdetek óta arról híres, hogy minden elsőéves hallgatónak képes kollégiumi elhelyezést biztosítani, mondta dr. Kaszás Nikoletta főigazgató. Az egyetem kanizsai kollégiuma körülbelül 90 fő elhelyezésére alkalmas, a többszintes épület első három emeletén a zuhanyzók és a mellékhelyiségek a folyosók végén találhatók, míg a további két szinten saját fürdőszobás helyiségek vannak. A kollégiumban két konyha is található, illetve a mosási lehetőség is biztosított. Természetesen közösségi terek és ingyenes wi-fi is rendelkezésre áll a kollégiumban. Az anyagiak tekintetében meg kell különböztetni az államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatókat, előbbieknek havonta körülbelül 15-20 ezer forintos kiadást jelent a kollégium, míg utóbbiaknak 20-25 ezer forint a kollégium havi díja, ami még mindig jóval alacsonyabb, mint egy albérlet ára. A kollégium alig 200 méterre található a központi épülettől, így a hallgatók gyalog is kényelmesen megközelíthetik az intézményt.

Zalaegerszegen mindhárom önkormányzati fenntartású fürdő üzemel nyáron

A zalai vármegyeszékhely lakói és az ide érkező vendégek szerencsés helyzetben vannak, ugyanis idén nyáron az önkormányzat fenntartásában működő AquaCity, a Gébárti Tóstrand és a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda kültéri egysége, a városi strand is megnyitotta kapuit még június közepén. A szezon változékonyságát elsősorban az időjárás és annak kiszámíthatatlansága adja. Ha több napon át süt a nap, a vendégek is szép számmal érkeznek Zalaegerszegre, mondta Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezető-igazgatója. Pontos számadatokkal majd szezonzáráskor szolgálnak, annyit már most lehet tudni, hogy például az AquaCityben mintegy 40 százalékos a külföldiek aránya. Tájékoztatásképpen 2020-ban 60.016 fő, 2021-ben 69.612 fő, míg tavaly 78.441 fő kereste fel a komplexumot. A közönség nem látja, ám jó tudni, hogy idén 30 millió forintos gépészeti rekonstrukció történt a hullámmedencénél, s ugyancsak több millió forintot költöttek a medencék festésére, szűrőtartályok cseréjére, felújították az víziösvényt, négy csúszda felületét. Ugyancsak látogatott a Gébárti Tóstrand is, aminek üzemeltetését ősszel vette át az önkormányzati fenntartású társaság. A közkedvelt tópart környezetét és a strandot 70 millió forintból újíttatta fel a város: új játszótérrel és sporteszközökkel, megújult büfével, öltözőkkel és vizesblokkokkal, valamint homokos gyermekjátszóval várják a kikapcsolódni vágyókat.

Várják a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési Központjának kollégistáit is

Felkészültek a zalaegerszegi kollégiumok az egyetemisták fogadására, miközben van olyan fiatal, aki az albérletet választja. Az őszi szemeszterben várhatóan szinte minden jelentkező számára biztos a felvétel a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési Központjának 163 férőhelyes kollégiumába, méghozzá mind a négy évfolyamon. Dr. Császár Gabriella adjunktus, a képzési központ vezetője elmondta, a kollégiumi férőhelyekről - a családi és a szociális hátteret is figyelembe véve – az egyetemi hallgatói önkormányzat dönt. Tavaly az energiaválság miatt le kellett zárni a VMK melletti épületüket, most csak a főépületben található kollégiumuk üzemel. A nyár egyébként a felújításoknak is az ideje, jelenleg a tantermeket, folyosókat festik. Folynak a tárgyalások arról, hogy előreláthatóan 63 főt a Pannon Egyetem ZEK kollégiumában szállásolnak el, úgy, ahogy tavaly történt. Az esetleges kollégiumi árkülönbözetet az egyetem magára vállalja, tette hozzá dr. Császár Gabriella. Ami változás még, hogy szeptember-október környékén lecserélik a szobákban az ágyakat, törekszenek arra, hogy folyamatosan szépüljön meg és legyen komfortos a hallgatók lakhatási körülménye.