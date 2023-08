Az MME budapesti csoportja minden évben ellenőrzi a fokozottan védett szalakóták számára a Felső-Kiskunságba is kihelyezett mesterséges odúkat – olvasható a híradásban. A faj jellemzően 3-5, ritkán 6 tojásos fészekaljakat rak, s időnként ennél nagyobbak is előfordulnak. A korábbi években akadt már rekordot jelentő 9 fiókás fészek is, de az példa nélküli, hogy egy odúban tíz fióka nevelkedjen.

Ilyen esetben szinte biztosan úgynevezett „összetojásról” van szó, amikor több tojó rak tojásokat ugyanabba a fészekbe. Ezeknél a családoknál valószínűsíthető, hogy kettőnél több szülő etet, de ennek vizsgálatára most nem volt lehetőség. A fiókák az odúellenőrzés keretében jelölőgyűrűt kaptak, ami lehetőséget kínál a kirepülést követő azonosításukra, vonulásuk, területhűségük ellenőrzésére.

A szalakóta állománya hazánkban az 1980-as években összeomlott, s a faj az 1990-es évek elejére eltűnt a Dunántúlról. Az MME a fajt nagyméretű, D-típusú mesterséges odúk tömeges kihelyezésével kezdte segíteni, a 2000-es években pedig két nagy EU-pályázat is hozzájárult, hogy a hazai szalakóta-állomány jelenleg már újra 2500 pár felett van. A faj egyre nagyobb arányban természetes odúkban költ, ami a védelmi program legfontosabb eredménye. A hazai állomány napjainkban a legnagyobb az Európai Unióban és folyamatosan növekszik.

Pusztai fajként a szalakóta jól alkalmazkodik az aszályos évekhez, mivel a fő táplálékát képező rovarokat (főleg a sáskákat) ilyenkor is megtalálja. Ezt igazolja, hogy számuk a 2021-2022-es, szélsőséges években is nőtt itthon.