Érdemes a zalai erdőket is megmutatni 56 perce

Videópályázatot írt ki a WWF Hungary

Erdeink a klímaváltozás viharában címmel videópályázatot írt ki a WWF (World Wide Fund for Nature) Hungary. A kisfilmeket október közepéig kell elkészíteni, a felhívásra amatőr, hobbi operatőrök is jelentkezhetnek, így Zalából, az egyik legerdősebb területről is érdemes videókat küldeni.

Mozsár Eszter Mozsár Eszter

A szervezet most arra kéri az alkotókat, mutassák meg, miként tudjuk megvédeni erdeinket a klímaváltozással szemben Fotó: Fehér Márk

A természetvédelmi világalap magyarországi szervezete felhívása szerint mindenkit érint a klímaváltozás. Mint írják, „az elmúlt években hazánk erdeiben is egyre súlyosabbá váltak szélsőséges hatásai. A természetes, egészséges erdők ellenállóbbak, eredményesebben küzdik le a gyakoribbá váló szárazság, erdőtüzek, villámárvizek, kártevők elszaporodása okozta kihívásokat. A változatos szerkezetű, gazdag élővilágú erdők környezetében elviselhetőbb a nyári hőség, párásabb a levegő, a gazdag erdőszegély mérsékli a viharos szelek hatását.” A szervezet most arra kéri az alkotókat, hogy mutassák meg, miként tudjuk megvédeni erdeinket a klímaváltozással szemben. Két kategóriában várják az alkotásokat. 1. Kategória: Egyperces erdő

Készíts egy rövid videót a mobiloddal, és mutasd meg, hogy a kedvenc erdőd hogyan teljesít a klímaváltozásban. Töltsd fel a Facebook- vagy az Instagram-oldaladra, tageld be a WWF Magyarországot (Facebookon @wwfhungary, Instagramon @wwfmagyarorszag) és használd az #egyperceserdő hashtaget, hogy megtaláljuk a videódat.

A 3 legjobb videó posztolója összesen 60.000 Ft értékű ajándékutalványt és WWF-es ajándékcsomagot nyer. 2. Kategória: Klímafilm

Operatőrnek tanulsz vagy hobbid a filmkészítés? Készíts egy rövid, legalább 5 perces természetfilmet arról, hogy milyen egy természetes és változatos erdő, vagy arról, hogy miért ilyen fontos, hogy természetes és változatos legyen. Az elkészült rövidfilmet töltsd fel valamelyik videómegosztó platformra (pl. YouTube, Vimeo, stb.), a linket pedig küldd el a [email protected] e-mailcímre. Az e-mail tárgyába ne felejtsd el beleírni, hogy Klímafilm!

A 3 legjobb rövidfilmet elkészítők a filmkészítéshez szükséges felszerelés ajándékutalványt kapnak összesen 690.000 Ft értékben. A pályázatra 2023. október 15-ig lehet nevezni. A videóknak Magyarországon kell készülniük. A pályázat az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276) projekt keretében zajlik.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!