Szerda reggel már javában feladataikba mélyedtek a fiatalok, akiknek a Lendváról érkezett Szabo Marija és Flisar Doroteja mutatta be, miként kell a kukoricacsuhéból madarat és virágot formázni. Természetesen jutott idő mozgásra is, délután pedig gyöngyfűzés és nemezelés volt a program része. Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézműves Egyesület elnöke maga is elkészítette csuhéfiguráját, miközben szívesen válaszolt kérdéseinkre. Ezt megelőzően a Göcseji Tudásközpont négy turnust indított június vége és augusztus közepe között, a mostanival zárják a nyári foglalkozások sorát. Szeptember 2-án, szombaton a táborokban készült kézműves tárgyakból rendeznek három héten át látogatható tárlatot.

Sabo Marija (balról) és Flisar Doroteja tartott szerda délelőtt foglalkozást.

Fotó: Pezzetta Umberto

- A négy táborban összesen 88 gyermek vett részt, az utolsóra 14 gyermek érkezett – mondta az intézmény szakmai koordinátora. - Nagy volt az érdeklődés, jövőre több turnust szeretnénk indítani. Voltak külföldi vendégeink, a nagyszülőknél nyaraló, ám Szlovéniában, Amerikában, Ausztriában, Angliában élő kisgyermekek látogattak el hozzánk. Akadtak olyanok továbbá, akik több héten át kézműveskedtek velünk.

A Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesülete nevében Ruisz Cecília elnök köszönte meg a lehetőséget, tagjaiknak nagy segítség a kedvezményes nyári elfoglaltság. Mint mondta, minden évben pályáznak az Erzsébet-táborokra is, tavalyelőtt Gyulára, míg tavaly és idén a Balatonra jutottak el a családok.