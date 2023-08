A bazitai városrész történetének legnagyobb beruházása befejezéséhez közeledik, három hét múlva adják át a felújított Toposháza utcát.

Kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatót a zalaegerszegi településrész önkormányzati képviselője, Szilasi Gábor. Mint felidézte, 2019-ben készült el az első, 600 méteres szakasz, a második etap közel 1300 méterét pedig a Kovács Károly városépítő program finanszírozásában most újítják meg. Megfogalmazása szerint a város legrosszabb állapotban lévő utcája volt a Toposháza, mert az ivóvízvezeték kiépítése után komolyan megromlott az állapota. Korábban a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) támogatásával elkészültek az itt lakók által is évtizedek óta várt közműfejlesztések. Ennek része a Bazita-Gellénháza közötti, 5140 méter hosszú ivóvíz-nyomóvezeték kiépítése nyomásfokozóval, 300 köbméteres víztoronnyal. Ezek befejeztével megkezdődött a Toposháza utca teljes felújítása. A Bazitai utcától délre eső 1281 méteren hideg remix-technológiával építették ki az új burkolatot. A megemelkedő pályaszinthez igazították a kapubejárókat, a csapadék elvezetése érdekében a beton elfolyókat, szegélyeket is kicserélték. A nyílt vízelvezető árkokat kitisztították, ahol kellett, burkolták.

Szilasi Gábor szólt arról is, hogy nemrég a Budai-völgy utcában szegélyépítéssel a víz elvezetését oldották meg, a gálafeji Lejtős utca felújítása pedig elkezdődhet ősszel.