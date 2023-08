Napnyugtakor készült Szakony Attila fotós felvétele Nagykanizsán, amin narancssárgára színezte a felhőket a lemenő Nap fénye. Bár augusztus vége felé robogunk, a nyár nem lassít, s szerencsére a hétvégére ismét kánikulát prognosztizálnak az időjárás jelentések. Ez azt is jelenti, hogy az ünnepre is kitart a hőség, sőt a következő hét is forrósággal indít.