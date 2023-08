A traktor átadását csütörtökön tartották a település központjában, ahol Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Kanász János polgármester sajtótájékoztatón beszéltek az új gépről.

- Korábban még soha nem volt saját traktorja a településnek, általában a nagyobb közterületi munkákra béreltünk gépet - mondta a polgármester. - Most viszont a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtottuk a pályázatunkat egy pótkocsival ellátott traktorra. A kiírásnak megfeleltünk, s 9,7 millió forintot nyertünk, melyhez az önkormányzat kicsivel több mint egy millió forinttal járult hozzá. A fordulékony, kiváló menettulajdonsággal rendelkező traktor nagy könnyebbséget jelent a közterületek gondozásában. Azért is fontos, mert mindössze egy közmunkás dolgozik, aki a betegsége miatt sajnos a legfontosabb időszakokban hiányzik.

Kanász János hozzátette: saját forrásból vettek még hozzá mulcsozó berendezést, mellyel az árkok rendbetétele is biztosított. Ezen kívül a 24 platánfa leveleinek összegyűjtése is nagy munkát jelentett eddig, de most a pótkocsin könnyebb lesz annak elszállítása is.

Fotó: Szakony Attila

Cseresnyés Péter szerint elismerésre méltó a surdi közösség gondolkodása, hiszen tudatos tervezés mentén haladva pályáztak és fejlesztették a településüket.

- Jelenleg is gőzerővel zajlik a szennyvízhálózat kiépítése, mely ugyancsak értéket teremt a faluban - fogalmazott. - Ugyanilyen lényeges eleme az előrelépésnek a traktor érkezése, ami a parkok, a zöld területek és egyéb közterületek, egyáltalán Surd faluképének szépítésére szolgál. Továbbra is biztatom Kanász Jánost, hogy pályázzon még akkor is, ha a világban történő változások miatt most kicsit szűkösebb keret áll rendelkezésre. Viszont a fejlődés ütemét folytatni kell az itt élő emberek kényelme okán is.