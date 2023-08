Utóbbit a Muravidéki Vágta hét éves történetében most első ízben, s a gyerekek versenyén hárman indultak, közülük a hosszúfalusi Kepe Larissza szerepelt a legjobban. A szlovén vágta győztese Erika Richter lett. A nemzetiségi futamnak ezúttal tíz indulója volt, valamennyien egy-egy olyan települést képviseltek, amely a nemzetiségileg vegyesen lakott területen fekszik, azaz magyar lakosai is vannak. A délelőtti elődöntőkből közülük négyen kerültek be az esti döntőbe. Ez utóbbi kiélezett küzdelmet hozott, s bár Borostyán nevű lovával a zsitkóci Szomi Erik a hajrában jelentős előnyre tett szert, s így magabiztos győzelmet aratott, ám a további dobogós helyek csak az utolsó pillanatban dőltek el. Az izgalmas verseny második helyezettje végül a hodosi Sáfrányos Péter lett, a harmadik helyen pedig a Hosszúfaluhegy színeiben versenyző Mellár Jánosé ért célba. Szomi Erik első ízben szerzett bajnoki címet, Mellár eredményének rangját pedig az emeli magasabbra, hogy neki ez volt az első versenye a Muravidéki Vágtán. A három dobogós mellett a Szilvásvárodon szeptember 30-án és október elsején megrendezendő Nemzeti Vágtán Kepe Larissza képviselheti még a Muravidéket. A szlovén verseny győztese viszont ebben az évben a versenykiírás értelmében nem lesz ott a Nemzeti Vágtán.

A Muravidéki Vágta versenyeit számos kísérőprogram tette színesebbé. Lovasbemutatók, kulturális és hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások és vásárok, valamint gazdag gasztronómiai kínálat várta a közönséget, s a szervezőknek – a Muravidéki Lóbarátok Egyesületének, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek – ezúttal sem kellett csalódniuk, rengeteg érdeklődőt vonzott a lendvai Thermal Resort szállodával szemközti területen mintegy 30 ezer euróból megrendezett nagyszabású program.