Mesélő házak sorozatunk következő virtuális galériájában a kapukkal foglalkozott. Sétája során megtalálta a klasszikus ajtókat, de a túldíszített bejáratokat is. Lehetett fából, vasból, vagy zárhatták lakattal, de nyílhatott csak kilinccsel. Nagykanizsa belvárosában lévő házak bejártai között nézelődhetünk, néha akár be is nyithatunk képzeletben. Induljon tehát a galéria a Zrínyi utcából: