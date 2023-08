A résztvevők többsége értelemszerűen a muravidéki települések, baráti társaságok, civil szervezetek és intézmények képviseletében volt jelen, de érkeztek főzőbrigádok Szlovénia más részeiről, valamint a szomszédos Horvátországból, illetve Magyarországról is. Utóbbiak közé tartozott a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának csapata is, amely – dr. Szili-Fodor Dóra megbízott főigazgató-helyettes elmondása alapján – most első alkalommal vett részt a lendvai eseményen.

- Egy szlovéniai partnerszervezetünk meghívásának eleget téve érkeztünk – mondta dr. Szili-Fodor Dóra, majd kérdésünkre azt is elárulta, hogyan lehet felvenni versenyt a bográcsfőzésben rutinosabb a szlovéniai csapatokkal.

- Pincepörköltet készítünk, s ahogy az a bográcsnál szokás, mi is háromféle húst használunk hozzá – folytatta a főigazgató-helyettes. – Emellett természetesen kerül bele krumpli és sok vöröshagyma is, amit házi zsíron pirítunk. Mindezt magyarosan fokhagymával és erős paprikával ízesítjük.

A Bográcsfesztiválon az elkészült egytálételeket nemcsak zsűrizték, de egy öt fős mesterszakács team minősítette is. A résztvevők között összesen 15 arany, 49 ezüst, valamint 25 bronz díjat osztottak ki. Döntésük alapján az idei legízletesebb ételt egy goricskói csapat, a Fokovci készítette el. Vezetőjük, a vendéglátóiparban 36 éve tevékenykedő Stefan Baci az eredményhirdetés után úgy fogalmazott: a sikernek nincs receptje, jó érzékkel kell dönteni arról, hogy éppen mikor melyik hozzávalónak kell az edénybe kerülnie, s mennyi ideig kell azt főzni. Egyetlen aranyszabály létezik csupán: a bort csak az utolsó pillanatban szabad hozzáönteni a rotyogó ételhez.

A Bográcsfesztiválhoz ez évben is számos kulturális program társult. A városközpontban felállított színpadon egymást váltották a fellépők, a Galéria és Múzeum Fő utcai kiállítótermében pedig 450 éve Lendván nyomtatott könyveket tekinthettek meg az érdeklődők.