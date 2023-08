Dékány Péter, a DK választókerületi elnöke a párt sajtótájékoztatóján kijelentette: „az orbáni infláció miatt most különösen nehéz az iskolakezdés, és a drasztikus áremelkedések hatása lemérhető abban is, hogy a korábbiakhoz képest kevesebb felajánlás érkezett”.

Hozzátette, többen jelezték, szívesen segítenének, de idén nincs erre lehetőségük, s olyan is akadt, aki a tavalyi támogatási összeg harmadát tudta felajánlani saját romló életkörülményei miatt.

Kovács Viktória, a párt választókerületi alelnöke elmondta, a füzetektől az iskolatáskákon és különféle tanszereken át a ragasztókig, festőkészletekig sok minden érkezett. A felajánlásokat egy civil szervezet segítségével juttatják el rászoruló – főként egyszülős vagy többgyermekes – családokhoz.

A politikus megköszönte az adományozóknak, hogy idén is önzetlenül a jó ügy mellé álltak. Szerinte a hasonló kezdeményezések nélkül sokaknak szinte megoldhatatlan lenne az iskolakezdés.