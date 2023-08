Befejezett munkák

Az E.ON Gázhálózati Zrt. gázvezeték-rekonstrukciót végzett az Ady utca Petőfi és Kisfaludy utca közötti szakaszán. A kivitelező ma (augusztus 31-én) levonul az érintett területről, az út részleges helyreállítása megtörtént, az a forgalom számára járható lesz.

A Vizslaparki út Kisfaludy Sándor utcai kereszteződésében szennyvíz- és ivóvízvezeték rekonstrukció történt az elmúlt hetekben, a kivitelező végzett a közműcserével, a nyomvonalas helyreállítás lezajlott, az útszakaszt birtokba vehetik a gépjárművek. A teljes, egész pályás aszfaltozást jövő tavaszra tervezik.

A Béke ligeti utcában és környékén is végeztek a szakemberek a befejező aszfaltozással. Járható immár a páterdombi vasúti átjáró, és bekanyarodhatnak a gépjárművek a Béke ligeti utcába a Kosztolányi utca felől is.

A Kosztolányi Dezső utcában teljes egészében közlekedhetnek a gépjárművek, egyelőre a régi forgalmi rendnek megfelelően.

A Platán soron az E.ON Gázhálózati Zrt. befejezte a munkát, megtörtént a nyomvonalas, részleges helyreállítás, szeptemberben meglesz a teljes aszfaltozás is.

Folyamatban lévő munkák

A Göcseji úton szennyvízcsatorna-rekonstrukcióhoz kapcsolódó munkálatok kezdődtek. A munka várhatóan két hétig tart, ez idő alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az Ady utcában a Kisfaludy és Eötvös utca, illetve az Iskola köz és Kazinczy tér közötti szakaszokon a kivitelező továbbra is csapadékcsatorna-bővítést és közműfejlesztést, illetve teljes út-, járda- és térfelújítást végez lezárás mellett.

A Kaszaházi út keleti oldalán, a Zala-híd és Ságodi utca közötti szakaszon burkolat-felújítási munkák zajlanak félpályás lezárás mellett, a gépjárművek közlekedését egy-egy irányban jelzőlámpa és tárcsás forgalomirányítás biztosítja.

Kérik és köszönik a közlekedők megértését és türelmét.