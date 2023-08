„A szerkesztőm kívánsága volt, hogy a zalai írókat bemutató sorozatban Bán Zsuzsa írót Bán Zsuzsa újságíró mutassa be, így hát megkaptam a lehetőséget, hogy a tetszés szerinti beállításban mutassam be magam. Most, hogy ezzel élhetek, mégis zavarba jöttem kicsit, mert a legegyszerűbb elmondani, hogy miért is vagyok olyan szép és okos, és jó, de valamelyik énem a vállamra teszi közben a kezét és azt mondja: - Nyugi, öreglány, állj meg és végy lélegzetet, mert megfulladsz a nagy öndicséretben! Mondd csak el szépen sorjában! Hogyan is kezdted és mit akartál vele? – Kilenc éve kezdtem írni, te is tudod – felelem leforrázva – és, hogy mit akartam? Semmit. Először csak arról volt szó, hogy gyönyörűséget okozott az írás. Egy csodálatos regénybe kezdtem, amiben szerelemről van szó, meg féltékenységről, meg sok gyilkosságról. Meg kell mondanom, hogy élveztem az egészet. – Mit csináltál ezután? – Azután vérszemet kaptam és elhatároztam, hogy betörök az irodalomba. Először író leszek, aztán híres, nagy író, aztán megkapom a Nobel-díjat.”

Bán Zsuzsa író, műfordító 2003-ban

(…) - Amikor írni kezdtem, a novelláim zöme keserű volt, mint a kinin. Felmutatták a világ igazságtalanságait, a szenvedéseket, fájdalmakat, csalódásokat, melyek mindenkit sújtanak, aki a Földön él. Tudod, miért írtam így? Mert azt hittem, megválthatom a világot. Hogy sikerül ezeket jól megfogalmaznom, akkor jobbak lesznek az emberek, jobb lesz a világ és boldogabban élünk. „ (…) – Feladtad? – A világmegváltást igen, de az embereket szeretem és ugyanúgy együttérzek mindenkivel, mint azelőtt. Hogy a felismerés ellenére is adhassak valamit, elhatároztam, hogy előveszem a derűs oldalamat és a humoromat. Most már azt gondolom, hogyha sikerül másoknak fél- vagy egyórányi humort, derűt, jókedvet szerezni, többet tettem értük és a világért, mintha én is megkínoznám őket a keserű történeteimmel.”