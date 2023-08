A száguldó sajtófotós, videókészítő ezúttal rolleren robogva járta körbe a tavat. Még a felgyorsult tempóban is fel tudta villantani azokat a helyeket, ahol érdemes kicsit, vagy akár hosszabban elidőzni, s rácsodálkozni a táj szépségére, nyugalmára. Átkelt a nemrég épített új hidakon is, hiszen ma sem lezárás, sem más akadály nem nehezíti a dolgát azoknak, akik helybeliként, vagy Zalaegerszegre látogatóként biciklivel, vagy gyalogszerrel felfedeznék Gébárt környékét és szépségeit. Pezzetta Umberto videója ehhez mindenképpen kedvet csinál, így nincs más hátra, kerekedjenek fel, és fedezzék fel Önök is Zalaegerszeg egyik természeti kincsét!