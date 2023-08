Megújulva fogadja az elsőéveseket a Georgikon kollégiuma

Nyáron programhelyszín és kereskedelmi szálláshely, a tanulmányi időszakban pedig a hallgatók szinte minden igényt kielégítő, közösségi térként is szolgáló otthona a keszthelyi Georgikon kollégiuma. A 420 férőhelyes Pethe Ferenc Kollégiumba szinte az összes elsőéves fiatalt – hagyományos nevükön: a bulekeket – fel tudják venni a MATE Georgikon campusán, mondta dr. Szabó Péter főigazgató-helyettes. Elkészült a tetőberuházás, folyamatosan haladnak a szobák korszerűsítésével, amelyekben a szellőzőrendszert is kiépítették. Eközben átépítik a hallgatók szórakozását biztosító Bexi klubot, amely a nyár végén már megváltozott külsővel csábítja a bulektábor résztvevőit. Az elsőéveseket augusztus 31. és szeptember 2. között várják, s a vidám beavatás utolsó napján tartják majd a tanévnyitót, amelyen a tanulmányaikat most kezdőket az egyetem és a város polgáraivá fogadják. A főigazgató-helyettes arról is beszélt: a Pethe Ferenc Kollégium egyedülálló az országban, hiszen az egyik oldalán a Balatonra, a másikon pedig a sportpályára, illetve kicsit távolabbra tekintve a Fenyves alléra néznek a szobák. Ez az épület a hallgatói élet központja, közösségi hellyel, tornacsarnokkal, fitneszteremmel és menzával, tette hozzá.

Horvát asszonyok fejdísze a hónap műtárgya Nagykanizsán

Dél-zalai horvát asszonyi fejdísz a hónap műtárgya augusztusban a nagykanizsai Thúry György Múzeum Fő utca 5. szám alatti kiállítóhelyén. Az érdekes néprajzi leletről Gyanó Szilvia, a múzeum etnográfusa mesélt. Kerecsényi Edit, a Thúry György Múzeum néprajzos-igazgatója a dél-zalai horvátok egyik legnagyobb szakértőjeként kutatta és publikálta a kis néprajzi csoport hagyományos anyagi és szellemi kultúráját. A népviselet különleges darabjait a néprajzi gyűjteményben őrzik a múzeumban. A hónap műtárgya is innen való, fogalmazott Gyanó Szilvia. A fiatal menyecskének való ünnepi, két részből álló fejdíszt Tótszentmártonban az egyik utolsó zsnóra- és puculicavarró specialista, Rodek Istvánné készített 1961-ben. A puculica a fejet borító fejkötő, melyre dísztűvel tűzték rá a zsnórát, vagyis a kontyot fedő hátsó részt. A zsnóra színes fonállal és ezüstszálakkal lapos- és száröltéssel kézzel hímzett, csipkével szegélyezett és kemény kartonpapírral bélelt. A néprajzkutató hozzátette: a két részből – zsnórából és puculicából – álló fejdísz Tótszerdahely, Tótszentmárton és a szűkebb környék asszonyi viseletének egyik legszembetűnőbb darabja volt. Bár sokat változott, alapvetően hozzátartozott a 19. századi és az újabb, 1920-as évek után átalakult asszonyi viselethez is.

Meglepetés műsorral is készülnek a jubileumi gálaestre Zalaegerszegen

Gálaesttel ünnepli megalapításának 175. évfordulóját a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, az esemény részleteiről a városházán tartottak tájékoztatót. Mint Balaicz Zoltán polgármester utalt rá, a város történelmében, egészségügyi rendszerének fejlődésében jelentős esemény volt 1848-ban a 12 ágyas ispotály megnyitása. A város számos módon támogatja a kórházat: szakemberlakásokkal, parkolási lehetőségekkel, elektromos autókkal, jótékonysági rendezvényekkel, hozott fel néhány példát, és támogatást nyújt a jubileum méltó megünnepléséhez is. Mint dr. Gasztonyi Beáta, a kórház főigazgatója elmondta, az intézmény és a városi önkormányzat közös szervezésében, a Kvártélyház közreműködésével megvalósuló gálaest, az in-FÚZIÓ a Hevesi Sándor Színházban lesz látható szeptember 7-én, csütörtökön 18 órától, a belépti díj pedig 1 175 forint, ezzel is utalva a jeles évfordulóra.mA műsorban fellép Besenczi Árpád színész, a Hevesi színház igazgatója, Ticz András színművész, Kósa Ruben néptáncos, koreográfus és a Sztárban sztár idei győztese, Gubik Petra. Rajtuk kívül meglepetésműsorral is készülnek, próza-, zene-, táncprodukciókkal lépnek színpadra a kórház által felkért hivatásos művészek, valamint műkedvelő előadók.

Felújítás Zalaegerszegen a Gesztenyési utcában

Fél kilométert meghaladó hosszban újították fel Botfán a Gesztenyési utca burkolatát, a beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót. A városban nagyszabású közmű-rekonstrukciók, útépítések zajlanak, de a külső városrészekben lakók számára kiemelkedően fontosak az olyan beruházások is, mint a Gesztenyési utca felújítása, amire régóta vártak. Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg, aki hozzátette, az arányos városfejlesztés jegyében minden településrészen figyelni kell a lakók kérésére. Ezért került sorra a Gesztenyési utca, ami az itt élőkön túl szolgálja az Avas-, a Fehér-, illetve a Karácsony-hegyre igyekvőket. Ráadásul a végén található a nemrég rendbe hozott Hidegkúti-forrás és pihenőhely, amit a páfrányok útja túraútvonal is érint. Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője a közel 109 millió forint értékű beruházás részleteiről szólva elmondta, a burkolatot a Gesztenyési utca 27-től a lakott terület határáig 532 méter hosszban hideg remixtechnológiával megerősítették. Ezt követően kopó- és kötőréteggel aszfaltozták. A kapubejárók helyreállítása, esetenként szintre emelése, átépítése is megtörtént. A lakott terület határától a külterületi ingatlanokhoz vezető 72 méteres meredek szakasz is aszfaltburkolatot kapott. A felújításban a szennyvízcsatorna-hálózaton hét bekötési idomot cseréltek, a csapadékvizek elvezetésére a nyílt árkokat kitisztították, profilozták. A burkolatról a vizet aszfaltszegély és a most kiépített nyolc betonsurrantó vezeti a nyílt árokba.