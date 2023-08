A MATE-ra tavalyhoz képest harmadával több fiatal jutott be

Rekordszámú gólyát köszönt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. A szeptemberben induló képzésekre minden eddiginél több, összesen 3.367 hallgató nyert felvételt, ami 32 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Az elsősök több mint fele, 1.708 hallgató a rendkívüli ütemben fejlődő agrár- és élelmiszertudományi területen kezdheti meg tanulmányait, ami nemzetgazdasági szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bír, emelte ki értékelésében prof. Gyuricza Csaba, a MATE rektora. A legtöbb gólya Gödöllőn kezdheti meg tanulmányait, hiszen a Szent István campusra 1.132, a Budai campusra 898, a kaposvárira 736, a keszthelyi Georgikonra 236, a gyöngyösi Károly Róbert campusra 325, a szarvasi képzési helyre pedig 40 tanulni vágyó fiatal jutott be. A legmagasabb létszámmal, 262 fővel a mezőgazdasági mérnöki alapképzés indulhat a MATE campusain, amelyet 248 felvett hallgatóval a kertészmérnöki, 222-vel az élelmiszermérnöki, majd 155 felvett tanulni vágyóval a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzés követ. A MATE szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire további felvételizőket vár az egyetem Keszthelyre is. Ezekre a korábban megszerzett diplomára alapuló képzésekre – többek között a szőlő- és borgazdasági, a talajtani vagy a vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki területen – augusztus 15-ig lehet jelentkezni a MATE honlapján.

Ötszáz millió forintos kompenzációt kapott a Délzalai Vízmű ZRt.

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. a szolgáltatási területéhez tartozó víziközmű-szolgáltatás zavartalan megvalósítása érdekében az Energiaügyi Minisztérium által folyósított 504,8 millió forint támogatásban részesült a közelmúltban. A keretösszegből közel 496 millió forintot a megnövekedett villamosenergia költségek, mintegy 9 millió forintot pedig a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével járó személyi jellegű többlet ráfordítások kompenzálására fordíthat a társaság. Kendli Richárd, a társaság elnök-vezérigazgatója köszönetet mondott V. Németh Zsoltnak, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkárának a támogatás elnyerése és folyósítása érdekében tett segítőkész intézkedéseiért, továbbá a térség országgyűlési képviselőjének, Nagykanizsa város vezetésének, a zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának pedig azért, hogy együttműködésükkel hozzájárultak - a jelenlegi vezetés által - benyújtott támogatási kérelem eredményes elbírálásához. Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: a Délzalai Vízmű ZRt. a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és zavartalan ellátása biztosított legyen.

Már áll a víztorony a Páterdombon

Évtizedek óta fennálló víznyomással, vízminőséggel kapcsolatos problémákra jelent megoldást az a projekt, melynek keretében új víztorony elemei kerültek a helyükre a napokban a zalaegerszegi Páterdombon. A Zalavíz Zrt. közölte: a létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy az ott élők lakásaiban stabilizálódjon a nyomás, és ami a legfontosabb: egészséges, biztonságos és esztétikai szempontból is jobb minőségű ivóvíz álljon rendelkezésre a városrészben. Emellett a tűzivízellátás is magasabb szintre emelkedik. A beruházás keretében számos régi, elavult ivóvízvezetéket is újra cserélnek, az érintett utakat pedig aszfaltozzák. A páterdombi városrész magasabb területein lakók évtizedek óta szembesülnek már víznyomásproblémákkal. Az elmúlt 5 év során több mint 150 lakossági panasz érkezett az érintett területről, mintegy 800 épületből, a panaszok harmada pedig nyomásproblémára vezethető vissza. A megoldást jelentő, acél szerkezetű víztorony már áll a Báthory István Technikum szomszédságában, önkormányzati területen. Mivel a toronyhoz tartozó ellátási terület mindenhol alacsonyabb fekvésű, az így kialakuló új nyomásövezet minden pontján nagyobb lesz a hálózati nyomás, függetlenül a jánkahegyi tároló nyomásviszonyaitól. Az Európai Unió és a zalaegerszegi önkormányzat társfinanszírozásában zajló beruházás a Zalavíz Zrt. szakmai támogatásával, jóváhagyásával és koordinációjával valósul meg, és ősszel fejeződik be teljes egészében.

Új kezdeményezést indít a megyei könyvtár

Újabb, különleges kezdeményezést indít útjára a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. A bibliotékában ezúttal az olvasók segítségével egy magkönyvtárat igyekeznek létrehozni. Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója elmondta, a zöldítést, a beporzást, valamint a méhlegelők létesítését szem előtt tartva fordultak felhasználóik felé, akiktől virágok és a kertben termő haszonnnövények magjait kérik. A siker érdekében nemcsak a zalaegerszegiekre számítanak, hanem a kistelepüléseken élőket is megszólítják. Azok között, akik magot adnak le, havonta egy zöld ajándékcsomagot sorsolnak ki. Ebben olyan hasznos tárgyak lesznek, melyeket egy kiránduláson vagy természetjárás során használhatnak. A magokból egy különleges gyűjteményt hoznak létre, s az állományt egy felújított katalógusszekrényben helyezik el. A fiókokban betűrendben sorakoznak majd a kis borítékok, melyeken feltüntetik a nevet, bennük rövid leírásokkal. Ezekben szerepel majd, hogy mikor lehet elvetni a magot, illetve hogy mire kell ügyelni a gondozás során. Kitérnek például az ültetés optimális időpontjára, a sortávolságra, valamint a növény víz- és fényigényére. Az összegyűlt tasakokból a jövő esztendőben az olvasók egyet-egyet magukkal vihetnek, tartalmukat elvethetik kertjeikben, de ablakaikban is nevelhetnek belőlük növényeket. Előfordulhat, hogy valaki ezért kap kedvet ahhoz, hogy egy könyvet kölcsönözzön vagy olyan dokumentumot keressen, ami az adott fajta termesztésével foglalkozik.