Kárpát-medencei fiatalok szabadegyeteme zajlott Keszthelyen

Workshopok, kerekasztal-beszélgetések, előadások és viták. Egyebek mellett ezekkel a programelemekkel várták a Kárpát-medencei fiatalokat a Nemzeti Ifjúsági Tanács által szervezett NIT VIII. Szabadegyetemre az elmúlt napokban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon campusán. A rendezvényen a szervezők a tudásszerzésre és a kapcsolatépítésre egyaránt lehetőséget kínáltak. Az eseményen Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott, településük Magyarország egyik legrégebbi történelmi iskolavárosa, ahol kézzel foghatók a múlt értékei. Dr. Szabó Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem általános campus-főigazgató helyettese a Georgikon fejlődésére tekintett vissza, majd a jelenről szólva kiemelte, megnövekedett oktatói és hallgatói kapacitásukkal, illetve a hagyományokat a jövő megoldásaival ötvözve azon dolgoznak, hogy megújítsák az agrár-felsőoktatást, és vonzóvá tegyék az őket választók számára. A tanácskozást szervező Nemzeti Ifjúsági Tanácsot annak elnöke mutatta be. Kovács Péter elmondta, a NIT a magyarországi ifjúsági civil szervezetek közül jelenleg 105-öt fog össze. A két nap fókuszában most az oktatási rendszer állt, külön vitát terveztek a felsőoktatásról és a pedagógustüntetésekről. A sorból nem maradtak ki a környezetvédelmet érintő kérdések sem. Az érdeklődés nagy volt a szabadegyetem iránt, melyre több mint 250-en jöttek el, a 18-35 évesek korosztályát képviselve. Ők az ország minden területéről, sőt határon túlról, a Vajdaságból, a Felvidékről és Erdélyből érkeztek.

Élményséták a természetben Nagykanizsán

A "MesÉLŐvilág-mesÉLŐ Nagykanizsa" programjai során mese élménysétákra invitálta nemrégiben a családokat Tamásné Deme Boglárka pedagógus, a Népmesekincstár mesefoglalkozás-vezetője a nagykanizsai és környéki parkokba, erdőkbe-mezőkre. A vezetett, könnyű séta során a gyerekek mesemondással, az öt érzékre ható gyakorlatokkal, játékokkal kerültek közvetlenebb kapcsolatba a környezetünkkel. A családi meseséták során a résztvevők megismerhették az adott helyszínen megjelenő élővilágot, növény- és állatfajokat. A pedagógus azért hívta életre a rendezvényt, mert fontosnak tartotta, hogy a rohamosan változó, felgyorsult, többnyire online világunkban szakítsanak időt a családok a természetjárásra. Tamásné Deme Boglárka meggyőződése, hogy a séták hozzájárulnak ahhoz, hogy környezettudatosabb életmód alakuljon ki a jövő nemzedékében. Illetve óvják és védjék a természetet bárhol is járnak az országban.

A falumúzeum napján egy különlegességet is avattak Zalaegerszegen

1968. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Magyarország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye, a Göcseji Falumúzeum. A jeles napot ezúttal is változatos programokkal, köztük egy ritkaság, a felújított Klüger-orgona átadásával ünnepelték. A megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Beszédében a falumúzeumot az egyik legkülönlegesebb, sokak által kedvelt zalaegerszegi látványosságnak nevezte. Hangsúlyozta, a páratlan érték megóvása, gyarapítása a jelen és a jövő nemzedék feladata. Balaicz Zoltán polgármester szerint a skanzenben olyan hagyományőrző és értékteremtő munka folyik, melyre a vármegyében és Zalaegerszegen élők egyaránt büszkék lehetnek. A hangszerről Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója szólt, aki elmondta, az orgona felújítása szép példája a helyi közösség összefogásának. Felidézte, az intézmény munkatársainak látókörébe még 2018-ban került egy restaurálásra váró barokk hangszer. A műtárgyat szerették volna felújítani, újra megszólaltatni, ezért Mátyás István orgonaművésszel vették fel a kapcsolatot. Öt év után ezen a napon Mátyás István több koncertet adott, így újra hallhatta a közönség az orgona hangját. A művész elmondta, a hangszer 1796-ban a kissomlyói evangélikus gyülekezet számára készült, tőlük később Vöcköndre került. Mátyás István szerint a Klügel-orgona korhű állapota miatt ritkaságnak számít, rövid alsó oktávja miatt leginkább a dél-német barokk darabokat lehet rajta eljátszani.

Egyetemi mikrovezérlő programozás középiskolásoknak Zalaegerszegen

"Mikrovezérlő programozás kezdőknek" címmel maximális létszámmal indította el tanúsítványt adó képzését a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja Nyelvi és Felnőttképzési Irodája és Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézete. A képzés elvégzését igazoló tanúsítványt a közelmúltban vehette át a zalaegerszegi Ganz és Csány Technikumból érkezett középiskolás csapat. A 15 órás képzés során a tesztmérnök szakon bevezetett projektmódszertan tapasztalatait felhasználva a középiskolások oktatását egyszerűbb feladatokon keresztül végezték el, mondta a képzés egyik vezetője, Decsi Péter tanársegéd, a Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet oktatója. Többek között egy űrhajó interface programozást is elvégeztek a gyerekek. A feladatokat és az ehhez kapcsolódó elméleti anyagokat a diákok online felületen találhatták meg, ennek köszönhetően mindenki a saját tempójában haladhatott, a képzést végző egyetemi oktatók az egyéni igényekre reagálhattak. Mivel a Pannon Egyetem által szervezett tehetséggondozó programról van szó, a képzést sikeresen teljesítők a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontot is kapnak, ha a PE mérnöki képzéseire jelentkeznek. A már érettségizettek számára is nyitva álló program januárban folytatódik, s kiegészül nyelvi kompetenciákat emelő kurzusokkal is.