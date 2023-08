Orbán Viktor miniszterelnök átadta a Rheinmetall Lynx páncélozott harcjárműgyárát Zalaegerszegen

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken átadta a Rheinmetall Lynx páncélozott harcjárműgyárát Zalaegerszegen. A rendezvényen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Rheinmetall ügyvezetőjével közösen együttműködési megállapodást írt alá a Lynx gyalogsági harcjárművek fegyverzetének kiegészítésére is szolgáló távirányítású precíziós lőszerek beszerzésére és a közös kutatás-fejlesztési tevékenységre. Orbán Viktor miniszterelnök beszédében hangsúlyozta: Zalaegerszeg olyan hely lett, ahonnan a hadi- és elektronikai ipart tekintve egyszerre lehet látni a jövőt. Rámutatott, a mostani beruházás jelentősége az, hogy magyar földön magyar szakmunkásokkal és magyar mérnökökkel készült minden. Az ünnepségen Armin Papperger, a Rheinmetall Csoport ügyvezetője kifejtette: ma ez a csúcsteljesítményű komplexum a legmodernebb harckocsigyár Európában. A tervek szerint több száz új munkahelyet hoznak létre az egerszegi Lynx-gyárban, miközben fontos szerepet töltenek be a „Zrínyi 2026” elnevezésű kezdeményezésben. Annak középpontjában az országos katonai erők modern felfegyverzése és az ehhez kapcsolódó helyi gyártás áll. A program keretében a Honvédelmi Minisztérium a Rheinmetallt bízta meg a legkorszerűbb lánctalpas és kerekes járművek beszállításával. Németországban építik az első 46 Lynxet, majd további 163 darab már Zalaegerszegen gördül le a gyártósorról, a szállítások 2024-ben kezdődnek. A szerződés emellett egyéb szolgáltatásokat tartalmaz, például szimulátorokat, képzést és oktatást, valamint kezdeti pótalkatrész-ellátást és a karbantartási szolgáltatásokat.

Keszthelyen a Balaton-parton ünnepelték Magyarország születésnapját

Szent István országépítő és emberi nagyságát is méltatták a keszthelyi városi ünnep szónokai. Nagy Bálint országgyűlési képviselő és Manninger Jenő polgármester is példaként állította a ma élő generációk elé a majdnem négy évtizeden át uralkodott királyt. Keszthelyen a Mezei András és Tál Zoltán plébános által bemutatott ünnepi szabadtéri szentmisét követően a Balaton-parton álló színpadon Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár arról is beszélt, István király stabil, erős államot szervezett, s mintegy negyven éven át tartó uralkodása az egész magyar nemzet sorsát meghatározta, művét pedig időtálló, örök emberi értékekre építette fel. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere beszédében emlékeztetett: a mi ittlétünk nem más, mint az isteni kegyelem mellett Szent István hatalmas hittel és szívvel végzett munkájának eredménye, álmának beteljesülése. Nemcsak első királyunk élete és műve szolgál nekünk tanulságokkal, hanem utolsó nagy, jelképes tette is, folytatta a város első embere. Az élettől búcsúzó uralkodó az országot és saját lelkét is a Szűzanya oltalmába ajánlotta, tudva: Mária közbenjárása megőrzi a hazát és átemeli lakóit minden nehézségen. S neki lett igaza, mert a történelem viharait átvészelve, több mint ezer év után is itthon vagyunk a Kárpát-medencében.

Ünnepélyes zászlófelvonás Nagykanizsán

Vasárnap megyeszerte ünnepségeket tartottak az államalapítás és Szent István királyunk tiszteletére. Nagykanizsán az ünnepélyes zászlófelvonás után a Medgyaszay Házban ünnepi beszédet mondott Balogh László, Nagykanizsa polgármestere, aki Illyés Gyulát idézte, majd úgy fogalmazott: A mi történelmünk és évezredes alkotmányunk fölött nincs entitás, nincs és nem lehet feljebbvaló e világban, mondta. Ez a sors nem eladó, dollárra nem átváltható, zsarolással igába nem hajtható. Mert István megvetette a lábát e kies földön, legyőzte Koppányt, lerázta az Ottó-féle hűbéri lánc árnyékát, és szövetséget kötött e néppel, Istennel és a Boldogasszonnyal. Ez a történelmi magyar alkotmány szavakon túli üzenete, ez a Szent Korona örök jelképe, mely 1000 éve összetart minket itt, a Kárpát-medencében. Nincs más szövetség, nincs olyan alku, mely ezen túlnőhetne, mely hűbéri láncot és igát joggal a nyakunkra fűzhetne. Ez augusztus 20-a élő célzata, a magyar szuverén és autonóm állam születésének áldott ünnepe, amikor önálló életre kelt egy akarat. És ez az akarat a magyar történelem bűvös és egyedülálló ereje. Ami egy gondolatban és egy tettben fogant, Szent István lelkében, mely lélek áthatja egész létezésünket, minden történelmi tettünket. A beszédet követően az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői szentelték meg, majd műsor következett.

A Szent István dombnál a Magyar Mise rockatóriumát adták elő Zalaegerszegen

V. Németh Zsolt államtitkár nyitotta meg az államalapítás ünnepét szombaton este Zalaegerszegen, a csácsi Szent István-szobornál. A rendezvényen a Magyar Mise rockatóriumát hallhatta a közönség. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos arról szólt, hogy a haza nemcsak föld és hegy, hanem a haza mi vagyunk. Mint mondta, Szent Istvánnak hitében gyökerezett a bátorsága ereje és igazságossága. Egy erős közösségben hamar visszatalálunk a hithez, a reményhez és a személyes erőnkhöz. Az új kenyérre pillantva eszünkbe jut, hogy milyen sok helyen megtalálhatjuk a reményt. Benne van a remény csírája a vetett búzában, a kenyértésztát dagasztó karban, a hit a felvágandó vekni aljára karcolt keresztben is. Valahol mindannyian érezzük, hogy mi a kovásza államiságunknak, földjeinknek, a vármegyerendszerünknek, a mesterségeinknek, ősi bölcsességeinknek, népdalainknak, néptáncainknak, meséinknek. És ezt a kovászt őrizni, táplálni kell a gondolatainkkal, érzéseinkkel, tetteinkkel. A beszédeket követően Furján Gellért plébános megáldotta az új kenyereket, melyeket rajta kívül Herkliné Ebedli Gyöngyi, V. Németh Zsolt, dr. Sifter Rózsa főispán, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Balaicz Zoltán polgármester szegett meg, majd a közönségnek osztották szét. Az ünnepség Tolcsvay László-Tolcsvay Béla Magyar Mise című zenés, liturgikus elemekre épülő rockatóriumával zárult. A művet Sáfár Mónika, Dobos László, Tolcsvay László, Tóth József, valamint a Rotunda Énekegyüttes adta elő, vezényelt Tóthné Mózer Annamária.