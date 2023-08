Kuriózumok érkeztek a keszthelyi múzeumokba

A nyári időszakban nemcsak a vízpart népszerű, számos kulturális intézmény kínálatából is választhatnak az érdeklődők. A keszthelyi múzeumok közül több újdonsággal is várja a látogatókat. A Rádió és Televízió Múzeumba és a Játékmúzeumba is kuriózumok érkeztek. Egy '53-ban készült szalagos lemezjátszó került Nádler Józsefhez. Az eszköz különlegesnek számít, Magyarországon csak két helyen lehet múzeumban látni, Székesfehérváron és Keszthelyen. Egy másik érdekességet is kapott Nádler József, egy ritka rádiót, melyet 1949-ben gyártottak. Összesen 250 darab készült belőle. Különlegessége, hogy bécsi kerámia burkolata van. A Rádió és Televízió Múzeumban páratlan szerkezeteket tekinthet meg a közönség. Igazi időutazáson vehetnek részt az érdeklődők, hiszen az 1920-as évektől kezdve bemutatja a technika fejlődését. A Játékmúzeum Fekete István Emlékszobájába került Matula bácsi, azaz Bánhidy László pipája. Unokájának köszönhető, hogy Keszthelyen van ez a tárgy. Emellett az intézményben látható Fekete István cserkészkulacsa, 1929-es kalendáriuma, teaszűrője és asztali tolltartója is. Büszkén őrzik az erdész-vadász irodalom egyik legnagyobb képviselőjének emlékezetét. Számos könyve, fényképe található itt. A Tüskevárból pedig egy részlet meg is elevenedik a Matuláriumban.

A női lélekkel foglalkozni kell

A nagykanizsai Krasznai Virág pszichológus útjára indította a Tudatos Nők Klubját. A cél egy olyan női közösség építése, ahol hasonló érdeklődésű, szemléletű nők kapcsolódhatnak egymással. A fiatal édesanya, Krasznai Virág az előzményekről elmondta: ugyan a klinikai pszichológia területéről indult, de alternatív szemléletű pszichológusnak tarja magát, a holisztikus gondolkodást helyezi előtérbe, ahol a test, lélek, szellem egységét veszik alapul. Az „Ébredő nő” önismereti csoport még tavaly ősszel alakult. Ez egy négy hónapos, nyolc alkalmas folyamat volt, zárt csoportként működött. Minden alkalommal egy-egy önismereti téma szerepelt a fókuszban. A Tudatos Nők Klubjában is hasonló tematikát alkalmaznak. Itt főként meditációkkal dolgozik. Minden hónap első péntekén a Szent Kristóf patika oktatótermében gyűlik össze a női kör. Ez egy nyitott csoport, tehát a hölgyek bármikor csatlakozhatnak hozzájuk. Krasznai Virág szerint nagyon fontos, hogy érzelmileg egyre inkább tudatossá váljanak az emberek. Természetesen nemcsak a nők, hanem mindenki, hiszen ez támogatja a kapcsolatokat, az egyéni életvezetést. Alapvetően nőknek szeretne segíteni abban, hogy kapcsolódjanak a társadalmi rendszer által olykor megtépázott női minőségükkel, illetve hogy tudatosabban éljék meg a hétköznapjaikat, odafigyeljenek önmagukra, a kapcsolataikra, és ezáltal fejlődjenek.

Őszre elkészül a Fehér Hattyú Bisztró

Lassan finiséhez érkezik a Fehér Hattyú Bisztró építése. A terveknek megfelelően a befejező munkálatokat végzik a szakemberek: burkolják a homlokzatot, a belső térben folyik a gipszkartonozás, a festés és a glettelés. Nemsokára helyére kerülnek a nyílászárók is. A belső munkákkal egyidejűleg teszik rendbe az építkezés környezetét. A csapadékos időjárás némileg hátráltatta a kivitelezőket, ám mindenképpen határidőre befejezik az épületegyüttest tájékoztatott Kónya Zoltán, a Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

A tervek szerint az étterem egész évben várja majd a vendégeit. A tervezők nagy üvegfalakat álmodtak, így biztosítva a panorámás kilátást a tóra. A külső-belső terek egybenyitásával jó idő esetén akár 60 vendéget is fogadhatnak. A régi nyilvános illemhely helyén szabadtéri kemence és közösségi tér kap helyet. Zalaegerszeg önkormányzata a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében több mint 400 millió forint értékben valósította meg a beruházást, méghozzá „A Gébár-ti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem” elnevezésű projektnek köszönhetően.

Véget érnek a napközis táborok a Göcseji Tudásközpontban

Csuhézás, nemezelés, kerámiázás és még több kézművesség szerepelt annak a hétfőtől péntekig tartó napközis tábornak a repertoárjában, amit a Göcseji Kézműves Egyesület szervezett a zalaegerszegi nagycsaládosok és a helyi egyszülős egyesület gyermekeinek részére. A programot „A helyi termék múltja és jelene” című projekt keretében valósították meg, valamint helyi cégek és termelők támogatták annak létrejöttét. Szerda reggel már javában feladataikba mélyedtek a fiatalok, akiknek a Lendváról érkezett Szabo Marija és Flisar Doroteja mutatta be, miként kell a kukoricacsuhéból madarat és virágot formázni. Természetesen jutott idő mozgásra is, délután pedig gyöngyfűzés és nemezelés volt a program része. Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézműves Egyesület elnöke maga is elkészítette csuhéfiguráját, miközben szívesen válaszolt a kérdésekre. A mostanit megelőzően a Göcseji Tudásközpont négy turnust indított június vége és augusztus közepe között, a mostanival zárják a nyári foglalkozások sorát. Szeptember 2-án, szombaton a táborokban készült kézműves tárgyakból rendeznek három héten át látogatható tárlatot. A négy táborban összesen 88 gyermek vett részt, az utolsóra 14 gyermek érkezett. Nagy volt az érdeklődés, jövőre több turnust szeretnének indítani. Voltak külföldi vendégeik, a nagyszülőknél nyaraló, ám Szlovéniában, Amerikában, Ausztriában, Angliában élő kisgyermekek látogattak el hozzájuk. Akadtak olyanok továbbá, akik több héten át kézműveskedtek velük.