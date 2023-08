Idén is csatlakoztak az 1Úton nemzetközi zarándoknaphoz a keszthelyi plébániák

Idén is csatlakoztak az 1Úton nemzetközi zarándoknaphoz a keszthelyi plébániák. A Mária Út teljes útvonalán szervezett sétát a Mária Út Egyesület az önkéntesei segítségével. A zarándokok augusztus 12-én, Nagyboldogasszony ünnepéhez kötődően a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomból indultak, s idén a fiatalokért ajánlották fel imáikat. Rövid szentmise áldozatbemutatás után Gyenesdiáson át Vonyarcvashegyre indult a népes csapat. A mintegy 40 fős csapat imádkozva, énekelve tette meg a majdnem 9 km-es távolságot. Az idei zarándoklat egy közös célért lett felajánlva: a fiatalokért. A zarándoklat 11 órakor érte el a kitűzött célját. A szervezők hangsúlyozták ez az alkalom nem egyszerűen utazás, túra, vagy kirándulás volt. Közép-Európa összes szent helyét túrautak kötik össze. A legnagyobb, a Mária Út, mely népünk Máriához kötődő helyszíneit csatolja be az európai zarándok vérkeringésbe. A hálózatnak célja a Szűz Mária tisztelet, a búcsújárás és a zarándoklás hagyományának megőrzése, terjesztése, továbbörökítése és a zarándokturizmus fejlesztése. A közösségi élményt bárki megtapasztalhatja az úton, akár a fogadó települések vendégszeretetében, akár szervezett sétákon.

Automatizált szállítópályát avatott a Magyar Posta Nagykanizsán

Automatizált szállítópályával bővült a Magyar Posta Zrt. idén márciusban átadott csomaglogisztikai üzeme Nagykanizsán. Az esemény megnyitóján dr. Horváth Tamás, a Magyar Posta Zrt. szervezetirányítási vezérigazgató-helyettese elmondta: a társaság folyamatosan digitalizálja és automatizálja a raktártechnológiáit, szállítópályákat helyez üzembe, modernizálja a szállítójárműparkját, és folyamatosan növeli a csomagautomatáinak számát. A Nagykanizsán élő közel 45 ezer ember négy postán intézheti postai ügyeit, a jogszabályban elvárt kettő helyett. A Vámház utcai üzemcsarnok 71 települést érintően végez csomaglogisztikai tevékenységet és 75 postát lát el, ezzel együtt biztonságos, kulturált, korszerű munkakörülményeket biztosít az itt dolgozó 88 munkatársunknak. A szállítópálya óránként átlagosan mintegy 2000 darab küldemény feldolgozására képes, szalagja a 10 dekagrammostól egészen a 32 kilogramm súlyú küldeményekig mindenféle csomagot képes feldolgozni, miközben a gép azok hitelesített tömeg- és térfogatmérését, sőt azonosítását és irányítását is elvégzi. Dr. Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes ünnepi köszöntőjében kiemelte: az elmúlt időszak nehézségei, a háború és a gazdasági szankciók komoly kihívások elé állították Magyarországot. Ezekhez a kihívásokhoz az állami cégeknek is meg kell találniuk az utakat, amelyek biztosíthatják, hogy ezek a vállalatok hosszú távon is versenyképes és hatékony szereplők lehessenek a gazdasági életben.

A laikusok körében is közkedvelt az olajipari múzeum

Idén tavasztól a két intézmény közötti együttműködésnek köszönhetően kombinált belépőjeggyel lehet felkeresni a Göcseji Falumúzeumot és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumot. Utóbbi vezetősége jónak ítélte az eddigi szezont, pontos adatokat azonban csak jövőre tudnak mondani. Népszerű a MOLZEUM tárlatuk is, amit október végéig lehet megtekinteni. Májusban leginkább iskolai és nyugdíjascsoportok jöttek, többen az ország távolabbi pontjáról érkeztek. Emellett köszönthettek külföldi látogatókat például Ausztriából és Franciaországból, tájékoztatott Németh-Gotthárd Gréta igazgatóhelyettes. Június végén a Múzeumok Éjszakájára saját szakmai programmal készültek, s a katasztrófavédelem látványos bemutatójára, valamint a kincskereső versenyre is sokan voltak kíváncsiak. A július azért volt kiemelkedő, mert a két szabadtéri gyűjtemény adott helyet az Egerszeg Búcsúnak, abban a hónapban több mint kétezren kerestek fel az olajipari részt. Az augusztusi hűvösebb időjárás ugyancsak kedvezett a látogatószám tekintetében, s az elmúlt hétvégén az innen induló veterán autós találkozó ugyancsak számos vendéget vonzott. A MOGIM egészen október végéig lesz nyitva, tette hozzá az igazgatóhelyettes, az állandó tárlatok mellett ősszel szakmai rendezvényeket terveznek, az olajipar jelentős évfordulóiról emlékeznek meg.

Megújult a Bozsoki-völgyi út bevezető szakasza

Mintegy negyven méter hosszan újult meg Zalaegerszeg Bozsoki városrészében a Bozsoki-völgyi út bevezető szakasza. A bruttó másfél millió forintos kivitelezési munkákat a Zala-Müllex Kft. végezte július közepén, hangzott el a helyszíni sajtóbejáráson. A mostani felújításnak mindenképpen lesz folytatása, bocsátotta előre Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő. A fejlesztés során az előre tervezett 33 méter helyett 39 méteren hosszúságban, 2,7 méter szélességben és átlagosan 5 centiméter vastagságban kapott aszfaltréteget ez a szakasz. Az útpadkát mindkét oldalon bazalttal töltötték fel. A képviselő először arról szólt, hogy az itt lakók és a hétvégi házak tulajdonosainak igényeit figyelembe véve szeretnék biztonságosabbá és kényelmesebbé tenni a környék útjait. A Bozsoki-hegy alatt, a nyugati részen található a Bozsoki-völgy, ahol egyre többen élnek, s tavasztól őszig sokan költöznek ki a hétvégi ingatanokba, tehát indokolt a beruházás, tette hozzá a képviselő. Először a családi házas övezet bevezető részét szeretnék megszépíteni, majd a hegyi hajlékok felé a későbbiekben folytatják az útfelújítást. A beruházás folytatásához mindenekelőtt a tulajdoni viszonyokat kell rendezni, hiszen az önkormányzat csak a saját tulajdonában lévő, 1 kilométer hosszúságú szakaszt tudná megújítani. A tárgyalások folyamatban vannak.

