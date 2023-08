Több utcában is megújult az aszfalt Keszthelyen

Több utcában megújult az aszfalt Keszthelyen, a Kertvárosban. A lakossági igényeket is figyelembe vették a helyszínek kiválasztásakor. Már az új aszfalton lehet haladni Keszthely-Kertvárosban az Ifjúság útján. Itt újult meg a leghosszabb szakaszon, 423 méteren az út. Korábban nagyon töredezett volt a felső réteg, meg volt süllyedve és több helyen megállt a víz, ami sok problémát okozott. Ezért cserélték ki a burkolatot a szakemberek, valamint szegélyeztek is. Szintén nagy igény volt arra, hogy a játszótér mellett lévő Kilátó közben is megvalósuljon az aszfaltozás. Ott eddig murvás út volt, ami nagyon megsüllyedt, ezt is megjavították, mondta el a keszthelyi televíziónak Bánhegyi Renáta, a választókerület képviselője. Az Árnyas út végén egy kisebb szakaszon is hiányzott még az aszfaltréteg, azt is tudták pótolni. Keszthely területén mintegy 80 kilométernyi aszfaltozott út található, melynek túlnyomó többsége felújításra szorul. Az önkormányzat 2019 óta folyamatosan dolgozik azon, hogy ez változzon. Eddig évi 100-100 millió forintot fordítottak az utak renoválására, mely hosszúságtól és szélességtől függően 5-8 utcára volt elegendő évente. Idén a költségvetés megengedte, hogy mintegy 340 millió forintnyi felújítást és fejlesztést hajtson végre az önkormányzat.

Utak, járdák, intézmények felújítására költik el a támogatást Nagykanizsán

A közel két éve húzódó 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználásáról tartott sajtótájékoztatót Balogh László polgármester és Bizzer András alpolgármester. Balogh László elmondta: az elmúlt pár évben a jelenlegi kormányzat több alkalommal is jelentős mértékben, összességében már közel 3 milliárd forinttal támogatta Nagykanizsát. Így volt ez két évvel ezelőtt is, amikor egy 588 millió forintos kormányzati fejlesztési támogatás érkezett a városba, mondta a polgármester. Sajnos azonban ennek a kormányzati támogatásnak a felhasználása jelentős akadályokba ütközött, hiszen a közgyűlési többséggel rendelkező baloldali ÉVE-frakció folyamatosan hátráltatta a pénz mihamarabbi elköltését. Ami gyakorlatilag a támogatás felhasználását is veszélyeztette, hisz annak határideje ez év végén lejár. Éppen ezért örömteli fejlemény az, hogy minden nehézség ellenére hamarosan számos új fejlesztés megvalósulása kezdődhet meg Nagykanizsán ebből a pénzből. Mindezek alapján közlekedési fejlesztések, út- és járdafelújítások, csapadékvíz-elvezetés kiépítése, valamint intézményi felújítások valósulhatnak meg városban. Az összes most megvalósuló fejlesztés egy újabb lépcsőfoka és bizonyítéka annak, hogy a kanizsai Fidesz-frakció, a kormányzattal együttműködve, sikeresen dolgozik Nagykanizsa fejlődése érdekében, mondta a polgármester.

Módosította képviselő-testület a Zalai Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát

Rendkívüli közgyűlést tartott a közelmúltban Zalaegerszeg képviselő-testülete. A grémium összesen 14 napirendi pontot tárgyalt, egyebek mellett módosították a Zalai Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát. Augusztus 1-jén létrejött a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága, melynek vezetésével 2028. július 31-ig Havasi Bálint főigazgatót bízta meg a közgyűlés, idézte fel Balaicz Zoltán polgármester. A Göcseji Falumúzeum és a Mindszentyneum tagintézményként fog működni egy-egy igazgató irányításával, a Göcseji Múzeum részegység pedig közvetlenül a főigazgató alatt működik. A főigazgató-helyettesi és egyben a Göcseji Múzeum részegységet felügyelő tudományos igazgatói posztot dr. Kostyál László tölti be. Balaicz Zoltán emlékeztetett: a múzeumban, illetve annak intézményegységeiben az elmúlt néhány évben 10,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg és továbbiak is tervben vannak. Több mint 200 millió forint értékű fejlesztés valósult meg a Göcseji Falumúzeumban, valamint megépült az új múzeumi szárny, a Mindszentyneum, amelyben van múzeumpedagógiai terem, gyermekfoglalkoztató, 120 fő befogadására alkalmas szakmai konferenciaterem, kávézó, ajándékbolt, új időszaki kiállítóterek, panorámás kiállító tetőterasz, raktárak, restaurátor-műhelyek, valamint új állandó kiállítások. A jövőre vonatkozó tervek közt szerepel a Göcseji Falumúzeum további fejlesztési ütemeinek megvalósítása, központi és egy helyre települő múzeumi raktár kialakítása, újabb állandó tárlatok építése egyebek mellett Preisz József óragyűjteménye és Fischer György alkotásai számára, közölte Balaicz Zoltán.

Dicsérettel tért haza a zalaegerszegi Horváth Zsóka a csillagászati diákolimpiáról

A magyar csapat kiváló eredménnyel tért haza nemrég a 16. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiáról. A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 11. évfolyamos tanulója és a VEGA Csillagászati Egyesület tagja, Horváth Zsóka dicséretet, a budapesti Schmercz Blanka bronzérmet, míg Elekes Dorottya ezüstérmet szerzett a megmérettetésen. Mellettük a nyíregyházi Sarkadi Sándor és a budapesti Vári Gergely Péter volt az olimpiai keret tagja. Ötvenkét ország részvételével zajlott a verseny augusztus 10. és 20. között a lengyelországi Katowicében. Az öttagú magyar csapatot Kovács József, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa és Dálya Gergely, a Genti Egyetem posztdoktor kutatója vezette. A versenyen az elméleti feladatsor 13 példájára 5 óra állt a diákok rendelkezésére. Az észlelési feladat során a Szaturnusz holdjait azonosították, megfigyelték a Starlink-műholdak átvonulását, és egy távoli galaxisban felrobbant szupernóva koordinátát és fényességét becsülték meg. Az Athletica Galactica szervezői szeptembertől már várják a csillagászat iránt érdeklődő, fizikából, matematikából és informatikából kiemelkedő diákok jelentkezését. A következő nemzetközi csillagászati diákolimpiát 2024 augusztusában Brazíliában rendezik meg.