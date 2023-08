Mozart művei csendültek fel Keszthelyen

Balatoni helyszíneken csendültek fel Mozart klasszikusai a Concerto Budapest szimfonikus zenekar előadásában. A Mozart Planet sorozatot Keszthelyen, a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában is előadták, telt ház előtt játszottak a művészek. A Concerto Budapest 2022-ben indított el bemutatkozásként egy nyolc helyszínes, ingyenes balatoni koncertsorozatot. Ennek lett a folytatása a Mozart Planet Balaton. A zenekar főigazgatója, Keller András Kossuth-díjas hegedűművész a Magyar Nemzetnek adott interjújában úgy fogalmazott, a Balaton környékének szépségei a zenei élményt is emelkedettebbé teszik. Az egyedülálló természeti környezet inspirálóan hat a zenekar művészeire is. A koncertsorozat idei programjában két zenekari koncert és hat kamarazenei előadás szerepelt. A Mozart Planet hangversenyek minőségi művészeti élményt, emellett hangulatos kikapcsolódást ígértek minden korosztálynak. Keszthelyen nem először koncerteztek, a településsel régi az együttműködés, itt több ingyenes koncertet adtak már korábban is. A Concerto Budapest külföldön kezdi az évadot, Nagy-Britanniában, Írországban turnéznak.

Szeptembertől folytatódnak a szabadegyetem programjai a nagykanizsai Halis-könyvtárban

A Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem 2023-2024-ben is várja a történelem iránt érdeklődőket a nagykanizsai Halis-könyvtárban tartott ingyenes előadásaira. A szabadegyetem több mint 34 éve élő közösség Nagykanizsán, melynek a kezdetektől főszervezője Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész. Az éves programok sora szeptembertől indul, az első alkalmat szeptember 22-én, pénteken 18 órakor tartják, amikor a szabadegyetem baráti közössége előbb koszorút és virágokat helyez el a Nagy-Magyarország emlékműnél, majd a bibliotékában meghallgatja, illetve megtekinti Pap Gábor művészettörténész Áldozat két szólamban című vetített képes előadását. A következő alkalmat október 20-án 18 órára szervezték, amikor Miklósvölgyi János festőművész beszél az ószövetségi Istenképekről a Fénykeresőben című előadásában. Ezután november 4-én, szombaton 16 órakor Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok címmel közös emlékezésre hívják az érdeklődőket a Nagy-Magyarország emlékműhöz, ahol a mindenkori hatalmaskodók áldozataik, példaképeik előtt hajtanak fejet. Majd november 24-én A feltaláló című filmet nézhetik meg a látogatók. A mozi dr. Béres József izgalmas, drámai sorsát, küzdelmeit és igazságszerető személyiségét mutatja be. A vetítésen jelen lesz a feltaláló fia, ifjabb Béres József és felesége.

Először tartottak Lecsónapot Vorhotán

Először választották a zalaegerszegi településrészen a hétvégén közösségi programként a közös lecsófőzést a közösségi ház 10 éve felújított udvarán, ahova 12 főzőcsapat érkezett a délutáni órákban. Domján István önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, elismeréssel szólva a virágzó közösségi életről, ami a 2-300 fős Vorhotán tapasztalható. A rendezvények egyik motorja Dormánné Babolcsai Éva, az andráshidai Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület vezetője, aki a kulturális műsorok szervezéséből is kiveszi a részét, nélküle nem lenne ilyen élénk közösségi élet Vorhotán sem. Mint mondta, hálás a zalaegerszegi városrészek lakóinak, hiszen szívesen vesznek részt a programokban, összekovácsolódott közösségekről van szó. A vorhotai lecsónaphoz a településrészi önkormányzat biztosította az alapanyagokat, azon felül ki-ki dúsíthatta plusz összetevőkkel, így volt, aki vargányás, nokedlis, tarhonyás, tejfölös, tojásos változattal jelentkezett. A résztvevők oklevelet, bort és csokit kaptak, s együtt fogyasztották el a lecsóvacsorát. A rendezvényt a Senior Örömtánc Együttes és az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület műsora színesítette.

Állami kitüntetést kapott a megyei kórház ápolási igazgatója

Nemrég vehette át Budapesten a Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést Dancs Jenő, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház ápolási igazgatója. A díjjal az egészségügyi ellátórendszer színvonalának javítása érdekében végzett magas szintű szakmai tevékenységét ismerték el. Dancs Jenő eredménynek tekinti, hogy a humánerőforrás-nehézségek ellenére stabilan tudják működtetni a kórházat, ehhez sok támogatást kapnak a vezető ápolóktól. Az egészségügyi ellátórendszer napjainkban sokféle változáson megy keresztül egyidejűleg. Egyelőre ezeket próbálják napi szinten menedzselni. Az egyik feladat a július 1-jével az önkormányzatoktól átvett területi védőnői szolgálatok működtetése. A védőnői ellátás egy megelőző típusú egészségügyi szolgáltatás, amit a kórház struktúrájához kell illeszteni úgy, hogy a lakossági szolgáltatás ne sérüljön, s az átállásból a gondozottak lehetőség szerint semmilyen zavart ne érzékeljenek, mondta az ápolási igazgató. Folyamatban van az ápolást támogató rendszer bevezetése is, még csak az úgynevezett kompetencia osztályon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beteg a felvételekor kóddal jelölt karszalagot kap, ami alapján egy kis mobiltelefonhoz hasonló készülékkel az állapotváltozásait könnyedén lehet elektronikusan rögzíteni. Dolgoznak a járóbeteg-irányítási rendszer kiépítésén is. A fejlesztés a páciensek számára teszi majd kedvezőbbé az egyes szakrendelések elérhetőségét, akár úgy, hogy egy applikáción keresztül tudnak időpontot foglalni.