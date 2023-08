Közeleg a tanévkezdés, már osztják a tankönyveket Keszthelyen

Már osztják a tankönyveket Keszthelyen. Az iskolák saját hatáskörben döntötték el, mikor vehetik át a csomagokat a diákok, szülők. A 2023/24-es tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékében 36 kiadó 2313 taneszköze szerepel - 60 százalékuk állami kiadású. A tankönyvek mindenki számára ingyenesek. 160 diák kap tankönyvet a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában, több mint 1700 példány érkezett augusztus 10-én az intézménybe. A pedagógusok tanulókra lebontva szétosztották a könyveket, a szülőknek csupán ellenőrizni kellett a tételeket és aláírásukkal átvenni azokat. A tankönyvosztás iskolánként változó, a helyszínekről és időpontokról az intézmények tájékoztatják a szülőket. Van, ahol szeptember elsején osztják ki a csomagokat. Tavasszal 12,5 millió tankönyvet rendeltek az iskolák, pótrendelésben az év végéig még további egymillió példány várható. Őry Gábor, a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola igazgatója elmondta, az iskolák már regisztrálják az étkezéssel és napközivel kapcsolatos nyilatkozatokat. Előbbire a nagycsaládosok és a rendszeres gyermekvédelmi ellátásra jogosultak kedvezményt, vagy ingyenes ellátást kapnak. Idén a megszokottnál tovább tart majd a tanév, az utolsó tanítási nap 2024. június 21., cserébe viszont az évközi szünetek hosszabbak lesznek.

Befejeződött a Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán

Befejeződött a Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió 592,88 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósult meg. A fejlesztés eredményeként 60 kiváltott férőhely jött létre, a kedvezményezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság volt. A projekt célja a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb ellátási intézmények teljes körű kiváltása kisebb, családias hangulatú lakóházakra. A Zala Vármegyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény Otthonából 60 fogyatékossággal élő ellátottat helyeztek el Becsehely, Nagykanizsa, Tótszerdahely és Zalaszentiván településen. A kiváltás során Becsehelyen kettő 12 férőhelyes, Tótszerdahelyen és Zalaszentivánon egy-egy 12 férőhelyes lakóépület felépítése, Nagykanizsán egy 12 férőhelyes lakóépület felújítása valósult meg. Becsehely településen szolgáltató központot alakítottak ki, ahol az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás, mint szociális alapszolgáltatások vehetőek igénybe. A szociális szolgáltató központ az alapszolgáltatások nyújtásán túl fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosít a lakók részére munkalehetőséget.

A polgárőröknek gyűjtöttek a landorhegyi lecsónapon Zalaegerszegen

Hét éve rendezik meg Zalaegerszegen, a landorhegyi városrészben a jótékonysági lecsónapot, amelynek általában a városrészben működő oktatási-nevelési, szociális intézmények, szervezetek, alapítványok a kedvezményezettjei. A szombaton zajlott lecsónapon ezúttal a Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Szervezetnek gyűjtöttek. Az önkéntesekre hamarosan nagy munka vár, ők segédkeznek a tanév első napjaiban a közlekedés zökkenőmentes lebonyolításában. Hétvégén, a mintegy 300 embert vonzó rendezvényen kilenc főzőcsapat jelentkezett, a Keresztury Dezső Művelődési Házban működő különböző nyugdíjasklubok, kertbarátok, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Korona pékség, a városrészi önkormányzat és a polgárőrök mellett először főzött a Kétfarkú Kutya Párt helyi aktivistacsoportja. Debütálóként ők gyűjtötték a legtöbb pénzt, 58 800 forint volt a nap végén a becsületkasszájukban. Összesen 250 ezer forint gyűlt össze, ezt Novák Boglárka, a közbiztonsági szervezet képviselője vette át Makovecz Tamás önkormányzati képviselőtől. A gimnáziumi igazgatóként dolgozó képviselő záróbeszédében megköszönte a csapatok aktivitását, a szervezők munkáját, a jó hangulatot és azt, hogy az itt élők e módon is segítik Landorhegy intézményeit, szervezeteit.

Megújul Zalaegerszegen a Mérleg tér

A tízéves városrehabilitációs program részeként újul meg a Mérleg tér a vásárcsarnok mögött, erről sajtótájékoztatón számolt be Balaicz Zoltán polgármester és Böjte Sándor Zsolt, a városrész önkormányzati képviselője. A romos, rossz állapotban lévő épületek bontása zajlik jelenleg, hogy azután 36 férőhelyes parkoló létesüljön, majd visszaépüljön az egykori mérlegház, amely ikonikus épülete volt a piacnak, így várostörténeti értékkel bír. A közlekedési csomópontként is funkcionáló belvárosi terület egyben közösségi tér is. A tervek szerint a felújítás végén az egykori egerszegi végvár egyik bástyáját is jelzik majd a téren. Az érintett terület jelenlegi állapotáról szóló tájékoztató jelezte, bizonytalan közlekedési szabályok uralkodnak, a közlekedési területek zsúfoltak, a parkoló autók iránya esetleges, összekeveredik a gyalogos és gépjárműforgalom. Ezek megszüntetése, szabályozása elengedhetetlen. További problémát okoz az aszfaltburkolat töredezettsége, illetve a térkő burkolat egyenetlen csatlakozása, ami a balesetveszély mellett az irányított vízelvezetést is akadályozza. A tér arculata tehát hamarosan megújul, rendezetté válik, méghozzá négy ütemben. Az 1. ütemben megvalósult a Mérleg térrel határos Budai Nagy Antal utcai szakaszon a gyalogosok biztonságos átkelését lehetővé tevő kijelölt gyalogos-átkelőhely, a 2. ütemben elbontják a meglévő lakóépületeket és létrehozzák a telken belüli közműcsatlakozásokat, majd a leendő Mérlegház alól kiváltják a meglévő gáz- és szennyvízvezetéket, a 4. ütemben pedig a közösségi tér súlypontjában elkészül a Mérlegház.