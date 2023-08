A település polgármestere, Tóth Lucia büszkén mutatta meg a vendégeknek a nemrégiben felújított hivatal és kultúrház épületét, melyet várhatóan hamarosan ünnepélyes körülmények között átadnak a közösségnek. Elmondta: addig még finomhangolásokra szükség van, tehát egyelőre nincs teljesen kész az épület.

- Minden évben nálunk augusztus 20-a utáni első vasárnap a búcsú ideje - folytatta a településvezető. - Ehhez szerettük volna kötni a családi napot, melyen kizárólag ebben a közösségben élők számára kínáltunk kikapcsolódást. Itt lehetőség nyílt egy kis lazításra, ezért a főzőverseny keretében mindenki azt készített, amit a legjobban szeretett. Ezúttal inkább a gyerekekre koncentráltunk: a kézműves foglalkozás és a csillám tetoválás készítése nagy örömet okozott nekik. Sőt Gabi bohóc lufit hajtogatott a legkisebbeknek. A felnőttek sem maradtak programok nélkül, őket Kardos Eszter és Horváth Szilárd duó operett és musical slágerekkel szórakoztatta. Mellettük a szomszédos Nagybakónakról érkezett Szákai színjátszók egy parasztkomédiát mutattak be.

Az eseményen vendégként Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is részt vett. Elmondta: ebben a térségben élő faluközösségek erejét mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban szinte egymást érték a családi- és falunapok. Kisrécse a családi napra szavazott, ami érthető, hiszen nagyon sok gyermeket lehet látni, ami érthető, hiszen a családok számára vonzó a nyugodt település. Jó kapcsolatot ápolnak a környező, Nagyrécse vagy épp Nagybakónak településeivel, ami azt jelenti, hogy térség összetartó erejében is lehet bízni.

Ezt az egyik főzőcsapat vezetője, Ács Norbert is megerősítette, aki tőgyökeres kisrécsei, de soha nem is jutott volna eszébe elköltözni onnan. A nyugodt légkört, a jó közösséget nem cserélné el egyetlen városi ingatlannal sem.