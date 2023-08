Az Erdei Színház működésének 14 éve alatt – 2006-ban volt az utolsó évad – számtalan felejthetetlen színházi produkcióval, zenei esttel, táncos műsorral örvendeztette meg a zalai közönséget. Összeállításunkban néhány emlékezetes előadást idézünk fel fotókkal, cikkekkel.

1993: „A Charles Pornowsky, a legnagyobb élő költő viszontagságait bemutató darabról tudtunk már. Tíz előadása ment már le, köztük a bemutatók a Madách Színház kamaratermében, állandó teltházzal. Vártuk is már régen, hogy a zenekar szűkebb hazájában is színpadra kerüljön a darab, és sok-sok huzavona, ígértetés után a most végződött La-Za héttel a közönség vágya végre teljesült. (…) A darab ötlete még Müller Péter amsterdami korszakából származik, két ottani barátjával közösen ötlötték ki a sztorit, némely személyes élmény alapján. A zene Markó Tamástól ered, saját bevallása szerint olyan 95 százalékban. Aki hallotta, már tudja, aki még nem az az augusztusi megjelenéskor győződhet meg róla: profi. Bár „szájról-szájra” terjed már rég az anyag.”