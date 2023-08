Erről Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója beszélt azon a csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón, amely során az augusztusi zalalövői programokat ismertette. Mint mondotta: az augusztus 20-i program házigazdája a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület lesz, ők látják vendégül az érdeklődőket a Patakai-hegyen. Egy héttel korábban, augusztus 12-én, szintén a Patakai-hegyen bagolytúrára is várják az érdeklődőket, augusztus 19-én pedig a Nemzeti Művelődési Intézet és az Uránia Filmszínház összefogásának köszönhetően Tájoló mozi elnevezéssel filmvetítéseket tartanak, terveik szerint a művelődési központ színháztermében, illetve az intézmény melletti parkban.

Szent István-napi programot kínál a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület is, ők a saját bázisukon, a városi íjászparkban rendezik meg a kenyérsütéssel egybekötött nyílt napjukat, erre ugyancsak az ünnepet megelőző napon kerül sor.

Lukács Andrea további augusztusi programokra is kitért. A Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület szervezésében augusztus 12-én, a felsősötétmajori pályán lesz a Radányiné Lebics Mária és Lebics István Can C Kategóriás Kettesfogathajtó Emlékverseny, amely a Zala megyei pontszerző bajnokság része, augusztus 6-án a csödei búcsút rendezik meg, illetve jelenleg zajlanak azok a nyári táborok is, amelyek szervezője és lebonyolítója ugyancsak a Salla Művelődési Központ és Könyvtár. Az intézmény galériájában emellett egy kiállítás is látható, a Művészet határok nélkül címet viselő tárlaton az olasz testvértelepülés, Farra d’Isonzo képzőművészeinek alkotásai tekinthetőek meg.