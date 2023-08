Az akció során több mint 100 létesítményt, valamint azok alkoholos ital kínálatát ellenőrizték. Bár egy egri pince működését ideiglenesen fel kellett függeszteni, összességében megnyugtató tapasztalatokkal zárult a hatósági mustra – ismertette dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős helyettes államtitkára.

A balatoni „fröccsutcák” vizsgálata során 101 vendéglátóhelyet, valamint előállító üzemet, illetve azok alkoholos ital kínálatát ellenőrizték a szakemberek, adta hírül honlapján a Nébih az AM Sajtóirodára hivatkozva. Az eredmények közül Felkai Beáta kiemelte, a fröccs alapborok kivétel nélkül rendelkeztek a Nébih által kiadott azonosítóval, továbbá nyomonkövethetőségük is megfelelő volt. Emellett a forgalmazók a helyszínen a számlát és a borkísérő okmányokat is be tudták mutatni. A vizsgált fröccsöket a legtöbb esetben palackos kiszerelésű borokból készítették – emelte ki a helyettes államtitkár.

A fröccsök előállításához szükséges higiéniai feltételek valamennyi ellenőrzött balatoni létesítményben biztosítottak voltak, továbbá az általános higiéniás állapotokkal kapcsolatban is pozitív tapasztalatokat hoztak a vizsgálatok. A vendéglátóhelyeken történő mosogatás megfelelőnek bizonyult, az egységek takarítási utasítással rendelkeztek, valamint a dolgozók egészségügyi kiskönyveit is rendben találták a szakemberek. Mindössze néhány esetben volt szükség intézkedésre a pult mögötti helyiség általános higiéniai állapota miatt – ismertette Felkai Beáta.

A vizsgált fröccsöket a legtöbb esetben palackos kiszerelésű borokból készítették

Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium



A fröccskészítéshez használt alapborok egyértelműen azonosíthatóak, a kimérésükre szolgáló 1 és 2dl-es edények pedig hitelesítettek voltak. Az ellenőrzések során 27 hatósági mintavételre került sor, emellett 275 hazai, valamint 266 külföldi terméknél helyszíni alkoholmérést és adminisztratív nyomonkövetési vizsgálatot végeztek a szakemberek. A laboratóriumi vizsgálatok során mindössze két termékkel akadt gond: egy bornál érzékszervi, egynél pedig analitikai hibát tártak fel. A helyszínen vizsgált termékek analitikai jellemzőiben, például azok alkoholtartalmában egy esetben sem állapítottak meg szabálytalanságot az ellenőrök – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Felkai Beáta hozzátette, a turisztikailag kiemelt jelentőségű helyszínekre is különösen figyelnek a nyári szezonális ellenőrzés-sorozat alkalmával, így a Nébih az egri Szépasszonyvölgy „pince utcáit” is ellenőrizte. Összesen 7 vendéglátót, valamint pincét vizsgált a hatóság, ezekben összesen 85 bortétel, továbbá 1 alkoholos ital és 3 pálinka nyomonkövethetőségét ellenőrizték. Mindösszesen egy forgalmazott termékkel kapcsolatban ‒ az eredetvédelmi előírások megsértése: jelölési nem megfelelőség miatt ‒ kellett a hatóságnak eljárást indítania.

A felügyelők a vendéglátó egységek higiéniai állapotára is fókuszáltak. Egy helyszínen ideiglenesen felfüggesztették az üzem tevékenységét nyomonkövetési és higiéniai hiányosságok miatt. A többi egység ellenőrzése megfelelő eredménnyel zárult – foglalta össze a helyettes államtitkár.