Megújult a szennyvíz hálózata és az út burkolata is Zalaegerszegen, a Dr. Jancsó Benedek utcában, a beruházásról a helyszínen pénteken tartottak tájékoztatót.

Mint Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője felidézte, az önkormányzat a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (KEHOP) nyert 70 százalékos támogatást a víziközművek felújításának költségeire. Ennek eredményeként a városban 28 helyszínen kezdődhettek el a munkálatok. Ezek a egyike a külső kórházhoz vezető utca. Korábban, még 2019-ben megújultak a víziközművek a Pózva utca teljes hosszában és a Vasút utca egy részében. Ezt követően 2022 novemberében láttak hozzá a szennyvízcsatorna felújításnak a Dr. Jancsó Benedek utcában. Itt a bruttó 56 millió forintos beruházás eredményeként közel négyszáz méteren kicserélték a csatorna 20 évnél régebben lefektetett azbesztcement, illetve beton csöveit. A csatorna kiváltását a rossz állapota mellett indokolta az is, hogy a régi nyomvonala magánterületeket is érintett. Az új, PVC-csövekből összeállított csatorna vízszállító kapacitása jóval kedvezőbb a korábbinál. A rekonstrukció tavaly novemberben kezdődött, a műszaki átadást július végén tartották meg. A közmű építését követően az útburkolatot is a félpályán helyreállították.

Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportjának vezetője arról is szólt, hogy hamarosan folytatódik Vasút utcában a közművek rekonstrukciója, amit út teljes szélességű helyreállítása is követ.