A Göcseji Tudásközpontban második nyáron szerveztek tartalmas, a különféle mesterségeket és technikákat bemutató kézműves napközit. A gyerekek körében annyira népszerű volt a rendezvény, hogy már a jövő évi táborba is szívesen jelentkeztek, tájékoztatta lapunkat Nikitscher Bernadette szakmai koordinátor. A Göcseji Kézműves Egyesület elnöke elmondta, négy turnust a ház, egyet pedig az egyesület szervezett. A négy táborban összesen 88 gyermek vett részt, az utolsóra 14 gyermek érkezett, a helyiek mellett több külföldi, a nagyszülőknél nyaraló fiatalt is vendégül láttak. A tavalyihoz hasonlóan idén is tárlaton mutatják meg ügyességüket a gyerekek, amit szeptember 21-ig nézhetnek meg az érdeklődők.