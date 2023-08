A nagykanizsai Hella Ferenc református esperest láttuk vendégül podcast adásunkban, akivel visszarepültünk az időben és beszéltünk a kanizsai református alapítókról, sőt még a templomépítők is szóba kerültek. Természetesen Hella Ferenc munkássága és nagykanizsai tevékenysége, illetve az egyház jelenlegi helyzete is terítékre került. Az eltelt időszakban még épült óvoda, sőt úgy tűnik egy általános iskolai osztállyal az oktatás is elindulhat hamarosan.